Trump, Macron ve Rutte'nin kendisine attığı mesajları yayınladı
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği mesajları sosyal medyada paylaştı. Ayrıca, DEAŞ'lı teröristlerin Suriye'deki cezaevlerinden firar ettiğini ve Suriye hükümeti ile yapılan işbirliği sonucu yakalandıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği mesajları sosyal medyada paylaştı. Trump, ayrıca DEAŞ'lı teröristlerin Suriye'deki cezaevlerinden firar ettiğini belirterek, "Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile işbirliği sonucu tüm mahkumlar yakalandı ve tekrar hapse atıldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği özel mesajları sosyal medyada paylaştı. Macron, Trump'a gönderdiği mesajda, "Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı fikirdeyiz. İran konusunda harika şeyler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Harika şeyler yapmaya çalışalım. Perşembe öğleden sonra Davos'un ardından Paris'te bir G7 toplantısı düzenleyebilirim. Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebilirim. Perşembe günü, sen ABD'ye dönmeden önce Paris'te birlikte akşam yemeği yiyelim" ifadelerini kullandı.

Rutte ise Trump'a mesajında, "Sayın Başkan, sevgili Donald, bugün Suriye'de başardığınız şey inanılmaz. Davos'taki medya etkinliklerimi, orada, Gazze'de ve Ukrayna'da yaptığınız çalışmaları öne çıkarmak için kullanacağım. Grönland konusunda bir çözüm yolu bulmaya kararlıyım. Sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Trump, daha sonra konuyla ilgili ABD basınına verdiği röportajda, söz konusu özel mesajları, Macron ve Rutte'nin kendi görüşünü desteklerini için yayınladığını belirtti. Trump, "Bu benim görüşümü doğruladı. 'Haydi akşam yemeği yiyelim, şunu yapalım, bunu yapalım' diyorlar. Bu benim görüşümü doğruladı" dedi.

Trump, Macron ve Rutte'nin mesajlarda Suriye'de daha önce bilinmeyen çalışmalarını övdüklerini çünkü "harika bir iş çıkardığını" belirterek, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishaneden firarları engelledim. Suriye konusunda iyi iş çıkardık. Bir hapishane firarı olmuştu. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu dün oldu" dedi.

"Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile işbirliği sonucu tüm mahkumlar yakalandı"

Suriye hükümetinin söz konusu teröristleri yakaladığını aktaran Trump, "Avrupalı teröristler hapishanedeydi. Hapishaneden kaçtılar. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile işbirliği sonucu tüm mahkumlar yakalandı ve tekrar hapse atıldı. Bunlar dünyanın en kötü teröristleriydiler, hepsi de Avrupalıydı" dedi.

DEAŞ'lı teröristler terör örgütü SDG tarafından serbest bırakılmıştı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, dün Suriye'nin Haseke kentindeki Şeddadi Hapishanesi'nde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerini serbest bırakmıştı. Suriye ordusu tarafından başlatılan operasyon sonucu SDG'nin serbest bıraktığı 120 firari DEAŞ'lıdan 81 yakalanarak yeniden cezaevine gönderilmişti. - WASHINGTON

