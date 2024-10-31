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Trump, kendisine 'Çöp' diyen Biden'e çöp aracı kullanarak cevap verdi

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Donald Trump, Biden'ın 'çöp' ifadesine Wisconsin'de çöp kamyonundan yanıt verdi. Biden'ın 'Asıl çöp Trump destekçileri' sözleri ülkede büyük tepki topladı. Fosforlu yelek giyen Trump, kamyonun içinden basına açıklama yaparak bu sözleri 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Başkan Yardımcısı Harris 'İnsanları oylarına göre yargılamak yanlış' derken, Biden sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve nefret söylemini kastettiğini savundu.

Donald Trump, Joe Biden'ın tartışma yaratan "çöp" ifadesine beklenmedik bir şekilde karşılık verdi. Wisconsin'de düzenlediği etkinlikte bir çöp kamyonunun içine binen Trump, üzerinde parlak turuncu fosforlu yelek giyerek destekçilerine seslendi.

Olay, komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko'yu "yüzen çöp adası" olarak nitelendirmesiyle başladı. Biden, bu sözlere tepki gösterirken "Asıl çöp olan Trump'ın destekçileri" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Trump, 78 yaşında olmasına rağmen üzerine giydiği fosforlu yelekle çöp kamyonunun içinden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Amerikan bayrakları ve "Trump 2024" pankartıyla donatılmış kamyonda konuşan Trump, Biden'ın sözlerini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Demokrat Parti, Biden'ın sözlerini düzeltmeye çalışırken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris de "İnsanları oy verdiği kişiye göre yargılamak yanlış" diyerek Biden'ı eleştirdi. Biden daha sonra yaptığı açıklamada, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve "çöp" derken Hinchcliffe'in nefret söylemini kastettiğini belirtti.

Florida Senatörü Marco Rubio'nun durumu haber vermesiyle Trump, Green Bay'deki mitinginde fosforlu yeleğini çıkarmadan konuşmasını sürdürdü ve "Amerika'daki tüm değerli temizlik işçilerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

5 Kasım seçimleri yaklaşırken yaşanan bu olay, siyasi gerginliği daha da tırmandırdı. Biden'ın sözleri, özellikle Trump destekçileri arasında büyük tepkiyle karşılandı.

Trump, kendisine 'Çöp' diyen Biden'e çöp aracı kullanarak cevap verdi

Trump, kendisine 'Çöp' diyen Biden'e çöp aracı kullanarak cevap verdi

Trump, kendisine 'Çöp' diyen Biden'e çöp aracı kullanarak cevap verdi

Trump, kendisine 'Çöp' diyen Biden'e çöp aracı kullanarak cevap verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Biden ve Netanyahu her gün bir şeylerini, bir gün her şeylerini kaybedecekler. O günler yakın günler.

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