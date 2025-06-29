Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik yapılan saldırılara ilişkin istihbarat raporunun sızdırılmasından Demokrat siyasetçileri sorumlu tutarak yargılanmaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası ortaya çıkan istihbarat raporunun sızdırılmasına ilişkin gazetecileri ve Demokrat siyasetçileri suçlayarak, "Demokratlar yargılanmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği röportajda İran-İsrail savaşında İran'ın tesislerinin vurulmasına yönelik istihbarat raporlarına ilişkin açıklama yaptı.

DEMOKRATLARI SORUMLU TUTTU, 'YARGILANMALILAR' DEDİ

Trump, ABD Savunma İstihbarat Ajansı raporunun sızdırılmasından gazetecileri ve Demokratları sorumlu tutarak, sızdırmadan sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini belirtti. "Ulusal güvenlik söz konusu. Kaynağı öğrenmek zorundasınız. Sanırım biz de böyle şeyler yapacağız" ifadelerini kullanan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yineleyerek, "İran'daki nükleer tesislere mükemmel uçuş hakkındaki bilgileri sızdıranlar Demokratlardı. Onlar yargılanmalı" dedi.

TRUMP GAZETECİLERİ SUÇLADI

Trump, röportaj sırasında gazetecilerin kaynaklarının mahkemeye çağrılabileceğini vurguladı. "İsteseler öğrenebilirler. Gidip muhabire 'Bunu kim verdi?' diyebilirsiniz. Bunu yapmak zorundasınız" diyen Trump, medyaya yönelik suçlamalarını sürdürdü.

KANADA İLE GÖRÜŞMELER DURDU

Programda Kanada ile ticaret konusuna da değinen Trump, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin belirli vergiler düşene kadar durdurulduğunu açıklayarak, "Vergi düşmeden ilerlemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, söz konusu istihbarat raporunu yayımlayan ABD'li medya kuruluşlarını "başkanı zayıflatmak için sahte haber yaymakla" suçlarken, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, söz konusu Savunma İstihbarat Ajansı raporunun "güvenilirliğinin düşük" olduğunu savunmuştu.

İsrailli bir yetkili ise yaptığı basın açıklamasında, ABD hava saldırısında İran'ın nükleer programına "önemli zarar" verildiğini savunurken, Savunma İstihbarat Ajansı'nın hasar değerlendirmesinin "erken ve eksik" olduğunu belirterek, "Profesyonel bir savaş hasarı değerlendirmesi zaman alır" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Bakan Yumaklı: 1 ay içerisinde 1459 yangına müdahale ettik

Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son gelişmeleri açıkladı
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar

Köylüyü isyan ettiren proje! Bastonlarıyla barikatları aştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGenco:

İtraille birlikte çoluk çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden zalimce binlerce masum insan katlettiniz, parçaladınız, canlar yaktınız, yuvalar yıktınız, aç susuz bıraktınız, vatanlarından sürdünüz, sürüyorsunuz … Pekİ ya sizi, sizi kim yargılayacak ?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

Bodrum'da Salah'ı gören güzel oyuncu hemen telefonuna sarıldı
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.