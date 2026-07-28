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Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşma yoksa işi bitiririm

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ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Onlar için anlaşma yapmak için iyi bir zaman. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm. Köprülerinin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Enerji santrallerini bir gün içinde devre dışı bırakabilirim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Onlar için anlaşma yapmak için iyi bir zaman. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm. Köprülerinin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Enerji santrallerini bir gün içinde devre dışı bırakabilirim" dedi.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Fox News kanalına telefonda verdiği röportajda, İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Senatör Lidnsey Graham'ın cenazesi vesilesiyle ABD'ye gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmelerden saatler önce Trump, Senatör Graham'ın da İran konusunda katı bir tutum benimsiyor olmasına rağmen İran ile anlaşmanın daha iyi olacağını savunmaya başladığını söyledi.

Trump, "Lindsey, İran konusunda oldukça şahin görüşlüydü. Ancak son birkaç haftada, 'Bir anlaşmaya varılabiliyorsa ülkenin geri kalanını yok etmektense anlaşma yapmak daha iyidir' diye düşünmeye başladığını söyleyebilirim. Açıkçası ülkenin büyük bölümünü zaten yok ettik. Fakat o da 'Anlaşma yapmak için doğru zaman. Artık anlaşma zamanı' diyordu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Ukrayna meselesinde oldukça militan bir tutumu vardı. Yani dürüst olmak gerekirse Lindsey savaşı severdi. Ona, 'Sen iyi bir adamsın, neden savaşı bu kadar çok seviyorsun?' diyordum. Savaşı seven biriydi" dedi.

Netanyahu'ya tepki gösterdi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'daki Kazma Dağı'nda gözlenen faaliyetler konusunda açıklamalarda bulunduğu ve buna tepkisinin ne olacağı yönünde bir soru üzerine Trump, "Netanyahu'nun bunu bana söylemesinin bir gereği yok. Buna ihtiyacım yok. Netanyahu, bana bundan söz etti ama bunu, benim sürece müdahil olmaya devam etmemi istediği için söylüyor. Böyle bir şeye gerek duymuyoruz. Dünyanın en gelişmiş sistemlerine ve en iyi kameralarına sahibiz. Kameralarımız oraya odaklanmış durumda ve neler olduğunu tam olarak biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Netanyahu'nun bunu kamuoyuna açıkladığını duydum. Kendisine, 'Bunu bana söyleseydin ya neden bütün dünyaya açıklama gereği duydun?' diye sordum. Kazma Dağı'nda ne olduğunu zaten biliyorum. Bu büyük bir sorun değil. Nükleer tesislerini ortadan kaldırdık ve bir anlaşmaya varamazsak, Kazma Dağı'nı da ortadan kaldırmamız gerekecek. Bunu kolayca yaparız" şeklinde konuştu.

"Onlar için anlaşma yapmak için iyi bir zaman"

İran'a ilişkin Trump, "Onlar için anlaşma yapmak için iyi bir zaman. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm. Köprülerinin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Enerji santrallerini bir gün içinde devre dışı bırakabilirim" dedi.

Müzakereler sırasında bunu İran tarafına bildirdiğini ifade eden Trump, "Ancak yaklaşık 91 milyon insanı elektriksiz, köprüsüz ve gerekli yaşam imkanlarından mahrum bırakacak olacağınızı göz önünde bulundurmak zorundasınız. Bu son derece hassas bir denge. Şu anda çok güçlü bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Anlaşma yapmazlarsa bunu yapacağımı biliyorlar. Köprüleri gerçekten yok olacak. Büyük köprülerinin çoğu iki saat içinde ortadan kalkar. Elektrik santralleri ise bir günde yok edilir" diye konuştu.

Bunu yapmaktan kaçınmak istediğini de ifade eden Trump, "Benim istediğim çok basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bunu esasen kabul ettiler. Şimdi bunu resmi hale getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmaları ihlal ediyorlar. Buna artık izin veremeyiz"

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran gemilerine abluka uygulamaya devam ettiğini söyleyen Trump, "Yalnızca geçmesine izin verdiğimiz gemiler geçebiliyor. Boğaz'ı İran kontrol etmiyor, biz kontrol ediyoruz. Elbette oraya birkaç mayın bırakıp işleri aksatabilirler. Ancak Boğaz'ın kontrolü bizde" dedi.

Trump, "Biliyorsunuz, anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaştığımız için ablukayı gevşetmiştik. Fakat onlar anlaşmayı ihlal edince ablukayı yeniden uygulamaya koyduk. Anlaşmaları ihlal ediyorlar. Buna artık izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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