Trump, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi filosu gönderileceğini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu bölgesine ikinci bir uçak gemisi filosunun gönderileceğine yönelik iddiaları doğrularken, İran ile yürütülen müzakere sürecine değinerek, "Bir anlaşmaya varamazsak ona ihtiyacımız olacak. Eğer anlaşmaya varırsak ihtiyacımız kalmaz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, North Carolina eyaletine gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, Orta Doğu bölgesine ikinci bir uçak gemisi filosunun gönderileceğine yönelik ABD basınında yer alan iddiaları doğrularken, bir gazetecinin "Orta Doğu bölgesine neden ikinci bir uçak gemisi gönderme kararı aldınız" sorusunu yanıtladı. Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine değinerek, "Bir anlaşmaya varamazsak ona ihtiyacımız olacak. Eğer anlaşmaya varırsak ihtiyacımız kalmaz. Gemi çok yakın bir zamanda ayrılacak. Orada halihazırda bir gemimiz daha bulunuyor" dedi.

Trump, İran ile müzakere sürecinin olumlu sonuçlanacağına ne kadar güvendiğine ilişkin bir soruyu, "Görüşmelerin başarılı sonuçlanacağını düşünüyorum. Aksi takdirde İran için çok kötü bir gün olacak" şeklinde yanıtladı.

"Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor"

ABD Başkanı, bir basın mensubunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yaz mevsimi öncesinde ülkesinde bir seçim düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soruya, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak, harekete geçmeli" cevabını verdi.

Trump, ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland'daki varlığına ilişkin Avrupa ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Bence Grönland bizi isteyecek. Avrupa ile iyi geçiniyoruz, neler olacağını görüyoruz. Şu an Grönland için müzakereler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin yürütülen yargı sürecine değinerek, "Sizce Netanyahu hakkında af çıkarılacak mı" sorusuna kısaca "Evet" cevabını verdi.

Uçak gemisinin görevlendirileceği iddiası ABD basınındaydı

Geçtiğimiz saatlerde ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford uçak gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiği belirtilmişti. Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarılırken, adı açıklanmayan 3 ABD'li yetkili USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etmişti.

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunun halihazırda Umman Denizi yakınlarında bulunduğu biliniyor. - WASHINGTON