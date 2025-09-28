Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Dünya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen 2 saat 20 dakikalık zirveyi anbean takip etti.

TRUMP TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump özellikle Türkiye'nin Rusya ile devam eden ekonomik ilişkilerine dikkat çekti.

"RUSYA'DAN PETROL ALIMINI DURDURACAĞINA İNANIYORUM"

Oval Ofis'te Erdoğan'a, "Yapabileceği en iyi şey, Rusya'dan petrol ve gaz almamak olur" dedi. Görüşmeden sonra Trump, Erdoğan'ın Rusya'dan petrol alımını durduracağına inandığını söyledi. Fakat Erdoğan'ın görüşmede doğrudan böyle bir taahhütte bulunup bulunmadığını açıklamadı.

RUSYA'DAN ART ARDA İKİ AÇIKLAMA

Türkiye konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmazken Moskova'dan ise, iki açıklama art arda geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın, Erdoğan ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumlayan Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti. Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir." diye konuştu. Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görüyorsa, bu yönde alışverişe devam edeceğini kaydetti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN POZİSYONUNA SAYGI DUYUYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara "saygı duyduklarını" söyledi. Trump'ın, Erdoğan'a Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımından vazgeçmesi yönündeki talebi sonrasında Türkiye'nin takınacağı tutuma yönelik beklentisi sorulan Lavrov, bu konuda "tahminde bulunmak istemediğini" dile getirdi. Lavrov, "Ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok" dedi.