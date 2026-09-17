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Trump’ın BM Genel Kurulu’nda Körfez liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 22 Eylül’de New York’ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

Abd Başkanı Donald Trump'ın 22 Eylül'de New York'ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

ABD'nin New York kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na sayılı günler kaldı. ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Eylül'de başlayacak olan BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak sonraki adımları görüşmesinin beklendiğini aktardı.

Haberde, Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşeceği belirtilerek, görüşmede savaş sonrası stratejiye odaklanılmasının beklendiği ifade edildi. Haberde, görüşmenin diğer Arap ve Müslüman liderleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceği ihtimali olduğuna da yer verildi.

Haberde ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da New York'ta Trump ile görüşmek istediği ancak İsrailli bir kaynağa göre henüz herhangi bir görüşme planlanmadığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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