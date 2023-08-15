Trump, Georgia'daki seçimlerle ilgili suçlamalara yanıt verdi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçimleri ile ilgili kendisine yöneltilen suçlamaların ardından yaptığı açıklamada, 'Georgia'da düzenlenen başkanlık seçimindeki sahtekarlıkla ilgili büyük, karmaşık, ayrıntılı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı' dedi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçimleri ile ilgili kendisine yöneltilen suçlamaların ardından yaptığı açıklamada, "Georgia'da düzenlenen başkanlık seçimindeki sahtekarlıkla ilgili büyük, karmaşık, ayrıntılı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı 98 sayfalık yeni bir iddianamenin ardından açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta New Jersey'de yerel saatle 11.00'de hakkındaki suçlamalar ile ilgili büyük bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurarak, "Georgia'da düzenlenen başkanlık seçimindeki sahtekarlıkla ilgili büyük, karmaşık, ayrıntılı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı." dedi.

Açıklayacağı raporun ardından kendisine ve diğerlerine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi gerektiğini ifade eden Trump, "Tam bir aklama olacak. Seçimde hile yapanların peşine asla düşmediler" ifadelerini kullandı. Trump, bir önceki açıklamasında ise hakkındaki son iddianameyi "cadı avı" olarak nitelendirmişti.

Trump hakkında 4'üncü iddianame

Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişimi iddiası ile Trump hakkında hazırlanan iddianamede, Trump ve 18 sanığa 41 suç yöneltilmiş, sanıkların tamamı 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı. Trump'a hakkında hazırlanan 4'üncü iddianamede, "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" suçlamalarının yer aldığı toplam 13 suçlama yöneltildi.

Sanıklar arasında Trump'ın eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ile avukatlar Rusy Giuliani ve John Eastman da yer alıyor.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis düzenlediği basın toplantısında, Trump ve diğer sanıkların gönüllü olarak teslim olmaları için 25 Ağustos Cuma günü yerel saatle 12.00'ye kadar süreleri olduğunu ifade etmiş, aksi takdirde polis tarafından gözaltına alınacaklarını belirterek 19 sanığın hepsinin birlikte yargılanmasını istediklerini aktarmıştı.

Trump, son 4 ayda 3 kez hakim karşısına çıktı

Trump, son 4 ay içinde farklı davalar kapsamında 3 kez hakim karşısına çıktı. Trump, 4 Nisan'da New York'ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

Trump daha sonra 13 Haziran'da Miami'de Palm Beach'teki malikanesi Mar-a-Lago'da bulunan gizli belgeler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki 37 suçlamanın hiçbirini kabul etmemişti.

Trump en son 3 Ağustos'ta 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına odaklanan dava kapsamında başkent Washington DC'de hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki 4 suçlamanın tamamını reddetmişti. Savcıların tutuklama talebinde bulunmadığı Trump, davada tanık olduğu bilinen herhangi biriyle iletişim kurmasına izin verilmemesi de dahil olmak üzere bazı kısıtlamalar ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - WASHINGTON