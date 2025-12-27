Trump'tan Adalet Bakanlığı'na Epstein belgeleri çağrısı: 'Hepsinin isimlerini açıklayıp ülkeye hizmete geri dönün'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nın tüm zamanını "Epstein" belgelerine harcamak zorunda bırakıldığını ve Epstein ile ilişkisi bulunanların Cumhuriyetçiler değil, Demokratlar olduğunu belirterek, "Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki belgeler üzerinden bir kez daha siyasi rakiplerini hedef aldı. Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan açıklamalarda bulunan Trump, Epstein ile ilgili 1 milyon sayfa yeni belgenin tespit edildiğini hatırlatarak, "Adalet Bakanlığı, Demokratların kurguladığı bu aldatmaca yüzünden tüm zamanını buna harcamak zorunda bırakılıyor. Ne zaman 'artık yeter' deyip seçim sahtekarlığı gibi konulara odaklanacaklar?" ifadelerini kullandı. Epstein ile ilişkisi bulunanların Cumhuriyetçiler değil, Demokratlar olduğu iddiasını yineleyen Trump, Adalet Bakanlığı'na, "Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün" çağrısında bulundu. Radikal solun kendisinin ve Cumhuriyetçilerin başarıları hakkında konuşulmasını istemediğini vurgulayan Trump, "Onun yerine çoktan ölmüş olan Jeffrey Epstein'i gündemde tutmak istiyorlar. Bu da sadece bir başka cadı avı" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON