Trump, Çin, Rusya ve Kuzey Kore Liderlerini Suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda yapılan askeri geçit töreninden kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, "Cevaplanması gereken büyük soru, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'nin Çin'in özgürlüğünü yabancı bir işgalciden korumak için verdiği muazzam destek ve 'kan'dan bahsedip bahsetmeyeceğidir" ifadelerini kullandı.

Çin'in zafer mücadelesi sırasında birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, bu askerlerin 'cesaret ve fedakarlıklarının haklı olarak onurlandırılmasını' umduğunu vurguladı.

Şi ve Çin halkına 'harika ve kalıcı bir kutlama günü' dileğinde bulunan Trump, "Lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a ABD'ye karşı komplo kurarken en içten selamlarımı iletin" açıklamasında bulundu.