Haberler

Trump, CIA'ya Venezuela'da Operasyon Yetkisi Verdi

Trump, CIA'ya Venezuela'da Operasyon Yetkisi Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle CIA'ya Venezuela'da operasyon yapma yetkisi verdiğini açıkladı. Ayrıca karadan askeri müdahale opciónunu da gündeme getirdi. Venezuela hükümeti, bu eylemleri uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına ( Cıa ), "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğruladı. Trump ayrıca Venezuela'ya karadan askeri operasyon düzenlemeyi de düşündüğünü ima etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, CIA'in Venezuela'da gizli operasyonlar düzenlediği iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini doğruladı, ayrıca Venezuela'ya karadan askeri operasyon düzenlemeyi de düşündüğünü ima etti. Bir muhabirin, "CIA'in Venezuela'ya girmesine neden yetki verdiniz?" sorusunu cevaplayan Trump, "Aslında iki nedenden dolayı yetki verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp onları ABD'ye gönderdiler. Diğer bir konu da Venezuela'nın uyuşturucu kaçakçılığındaki rolüydü. Venezuela'dan çok fazla uyuşturucu geliyor. Venezuela uyuşturucularının çoğu deniz yoluyla geliyor. Yani bunu görüyorsunuz. Ama onları karadan da durduracağız" ifadelerini kullandı.

"Maduro devrilecek mi?" sorusunu cevaplamadı

Bir gazeteci ise "CIA'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme yetkisi var mı?" diye sordu. Trump soruya, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Bana sorulması saçma bir soru. Aslında saçma bir soru değil, ama cevaplamam saçma olmaz mıydı?. Ama sanırım Venezuela baskı hissediyor" şeklinde cevap verdi.

Venezuela'dan tepki

Venezuela hükümeti, Trump'ın son açıklamaları ve CIA'in yetkilendirildiği operasyonlar nedeniyle ABD'yi uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal etmekle suçladı.

Yapılan açıklamada, "ABD'nin eylemlerinin amacı, Venezuela'daki rejimi değiştirme operasyonuna meşruiyet kazandırmak ve nihai hedefi ülkenin tüm kaynaklarını ele geçirmektir" denildi.

Karayipler'deki kriz

Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığına gerekçe göstererek Venezuela açıklarında küçük teknelere saldırılar düzenlemişti. 2 Eylül'den bu yana teknelere gerçekleştirilen en az 5 hava saldırısında 27 kişi ölmüştü. Birçok hukuk uzmanı ve eski askeri yetkili, saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.