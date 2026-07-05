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Trump, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ve eş-Şara ile görüşecek

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ABD'li üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile ikili görüşmeler yapacağını açıkladı. Trump'ın ayrıca Putin ile de temas kurması bekleniyor.

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne günler kalırken, ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. Yetkili, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ikili görüşmeler yapacağını açıkladı. Trump'ın Zelenskiy ile yapacağı görüşmede Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik yeni bir girişimde bulunacağını söyleyen yetkili, "Son birkaç ayda cephe hattındaki ilerleme büyük ölçüde durmuş durumda ve taraflardan hiçbiri kayda değer bir ilerleme sağlayamıyor. Başkan, bunu durdurmak için gerçekten acil bir ihtiyaç olduğu görüşünde" ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de yeniden temas kurmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Yetkili, Trump'ın NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya da çağıracağını belirterek, "Bu mesajı doğrudan kendisi verecek" dedi. Yetkili ayrıca, Trump'ın basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının planlandığını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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