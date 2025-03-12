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Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından Ukrayna ile 30 günlük ateşkes için ABD heyetinin Rusya'ya gittiğini duyurdu. Trump, "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya'yı yıkabiliriz ama bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini açıkladı.

ABD HEYETİ ATEŞKES İÇİN RUSYA'DA

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan dün ABD ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini duyurdu. Trump, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ihtimaline ilişkin "olumlu mesajlar" aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı. "Ancak olumlu bir mesajın tek başına hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullanan Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

"UMARIM ATEŞKESİ SAĞLAYABİLİRİZ"

Trump, "Şu anda Rusya'ya giden insanlar var. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç kan banyosunun sona ermesine giden yolun yüzde 80'ini oluşturur" dedi.

"İSTERSEM RUSYA'YI MAHVEDEBİLİRİM"

Öte yandan Rusya'ya da tehditlerde bulunan ABD Başkanı Trump, "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya'yı yıkabiliriz ama bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı James David Vance ise Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD'nin müzakerelerde güçlü bir konumda olduğunu belirterek, "Şimdi Rusları da ateşkese ikna edebilecek miyiz, göreceğiz" dedi.

UKRAYNA-RUS ARASINDA ATEŞKES SÜRECİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce hava ve deniz sahasında ateşkes önererek barış yolunda ilk adımların atılabileceğini belirtmişti. ABD, dün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıda, tüm cephelerde ateşkes ilan edilmesi yönünde bir öneri sunmuş ve Ukrayna, teklifi kabul etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan görüşmenin ardından Rusya ile ateşkes konusunda resmi temas kuracağını duyurmuştu.

Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıA.s.:

Yatıyor kalkıyor her gün birine sarıyor. Bu gecede rüyasına Putin girmiş.

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Haber YorumlarıVertigo:

Rusya bu, İran'a benzemez :) yanında çin var adamların ayrıca

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bence ayağını denk al trampet her kuşun eti yenmez

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Haber YorumlarıAlpacino Martoni:

study’s dibe vurdu bence sadece bilof yapiyor anlasmayi hemen kabul edecektir putin kendi karizmasini cizdi

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

o biraz zor

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yılandan hiç bir zaman dost olmaz bunu bilin

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Haber YorumlarıMr Camel:

Abd rusya çin iran mahvedecek üstüne avrupa da destek verecek

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Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Amerikan filmlerini çok seyretmiş etkisi altında kalmış garibim ona buna gider yapıyor :)

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Trump bu ne kok yiyeceği belli olmaz. çift taraflı.

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Haber YorumlarıHeisenberg:

sen kimsin

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