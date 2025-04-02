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TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi

TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "tüketimden gelen güçlerini" kullanacaklarını söyleyerek boykot çağrısı yaptı. Boykota TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat da destek verdi. Pusat kendisine gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken CHP Lideri Özgür Özel, "2 Nisan Tüketim Boykotu" adıyla yeni bir çağrı yaptı.

Özel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." ifadelerini kullandı.

AYBÜKE PUSAT BOYKOTA DESTEK VERDİ SONRA SİLDİ

'Ekonomik boykot' çağrısına TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu. Pusat, boykot çağrısından dolayı hedef gösterilince paylaşımını sildi.

TRT dizisini başrolü önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re'sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

TRT , gereğini yap ve bu devlet düşmanını kov…Oyuncu alırken bak , dinsiz imansızları barındırma artık…

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

keşke halk olarak öyle bir şeyleri boykot yapabilsek. ama dünyanın en cahil halklarından biriyiz hiçbir zaman bir araya gelmeyiz ve birlik olamayız. herkes kişisel çıkarının derdinde.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

şöyle insanlara ekmek verme TRT. amatör oyuncu oynat dizilerde daha iyi. bunlar hem devletin ekmeğini yer hem de ihanet eder. yapmayın

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
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