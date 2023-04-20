Trabzonlulardan Zırhlıoğlu'na tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa 2'inci Bölge Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MHP Bursa 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, 14 Mayıs seçimlerine yönelik gerçekleştirilen programlar çerçevesinde Orhangazi Ülkü Ocakları ve Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkat çeken Zırhlıoğlu, Bursa'da yaşayan Trabzonlulardan destek istedi.

Ekonominin birlik ve beraberlik içerisinde çözülebileceğini vurgulayan Zırhlıoğlu, "Bugün muhalefetin özellikle üzerinde tepindiği en önemli konu ekonomi. Çünkü hakikaten her insanımızı doğrudan etkileyen bir problem. Şöyle bir pencere açmak gerekirse bugün ekmeğimizin yarısını kaybettik, cebimizdeki parayla 1 kilogram yerine yarım kilogram kıyma alıyoruz. Bu millet bir ve beraber olursa yarın ekmeğini de büyütür, gelirini de yükseltir, refahını da paylaşır bu mümkündür. Ama bu millet vatanıyla ilgili sıkıntıya düşerse paranın da pulun da hükmü yok" şeklinde konuştu. - BURSA