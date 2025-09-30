Trabzon Şehir Hastanesi 2026'da Açılacak

Ak Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. İl Başkanı Mumcu, "Şehir Hastanesi'nin 2026 yılı Ağustos veya Eylül aylarında hasta kabulüne başlamasını planlıyoruz" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu'nun da hazır bulunduğu incelemeler sonrasında açıklama yapan Mumcu, "Trabzon Şehir Hastanesi'nin Mayıs 2026'da inşaatının tamamlanarak teslim alınması, Ağustos veya Eylül 2026'da ise hizmete açılması öngörülmektedir. Hamdolsun son sürat çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hastanenin dört ana bloktan oluşacağını belirten Mumcu, "Şehir hastanemiz tek kişilik odalarda 900 yatak olarak planlandı. Ancak her oda gerektiğinde iki hasta yatacak şekilde altyapısı hazırlandı. Bu durumda kapasite 1461 yatağa çıkabilecek. Böylece şehrimizin önemli bir sağlık ihtiyacı giderilmiş olacak" diye konuştu.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin açılması sonrasında bazı hastanelerin taşınacağını da belirten İl Başkanı Sezgin Mumcu "Trabzon Şehir Hastanemizin hizmete girmesi ile Ahi Evren Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi ile Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Numune Kampüsü bu yeni hastaneye taşınacak. Şehrin doğu tarafında Kaşüstü Hastanesi bir devlet hastanesi olarak hizmet verecek. Fatih Devlet Hastanesi şuan için hizmet vermeye devam edecek. Fakat Fatih Devlet Hastanesi'nin hemen arkasında bulunan alana yeni bir hastane yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON