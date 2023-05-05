Trabzon'daki olaylar sonrası HÜDA PAR liderinden Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu provokatörleri tespit edin

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Trabzon'da yaşanan seçim standı gerilimiyle ilgili konuştu. Kitlelerin HÜDA PAR aleyhine kışkırtıldığını savunan Yapıcıoğlu, "Hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığı'na bu çağrıyı yapmak istiyorum. Olayları çıkaran ve Trabzon'u asla temsil etmeyen bu provokatörlerin yargı önüne çıkarılması ve hak ettikleri muameleye tabi tutulması ülkenin selameti açısından mutlaka yapılması gereken bir şeydir" dedi.

Trabzon'da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesinde HÜDA PAR standına bir grup kalabalık tarafından tepki gösterilmiş ve söz konusu stant kırılmak istenmişti. Gerginlik sonrası kaldırılan stant bugün yeniden açılırken toplanan onlarca Trabzonlu yine standın kaldırılmasını talep etti ve çeşitli sloganlarla HÜDA PAR karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi.

"İNSANLARI KIŞKIRTANLARIN İSİMLERİ DE GÖRÜNTÜLERİ DE BELLİ"

Seçim standı tartışmaları Trabzon'daki tansiyonun yükselmesine neden olurken, yaşanan gerilimin ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı canlı yayında "Kendi yandaşlarını bize karşı kışkırtanlar var. Bunlardan biri İYİ Parti diğeri Zafer Partisi. İnsanları bize karşı kışkırtanların isimleri de görüntüleri de belli. Hukuki girişimleri başlatacağız" dedi.

"SİYASİ FAALİYETLERİ ENGELLEMEK SUÇTUR, HAPİS CEZASI VARDIR"

Mahkemelere ve savcılıklara gerekli şikayetleri yapacaklarını belirten Yapıcıoğlu, "Bunu bir tehdit olarak yorumlayanlar oldu. Evet bu sözlerim bir tehdit ise evet tehdit. Mahkemelerde hesap verecekler. Siyasi faaliyetleri engellemek suçtur, hapis cezası vardır. Kitlesel olarak yapılıyorsa 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası vardır" dedi.

"ÖNÜ ALINMAZSA DAHA BÜYÜK OLAYLAR YAŞANABİLİR"

Trabzon'daki partililere "Provokasyonlara gelmeyin" çağrısı yaptığını da belirten HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, "Bu işi provoke edenler hesap verecekler. Taliban benzetmesi yapılıyor. Aynı provokasyonları yapıyorlar. HDP masanın kıyısında duruyor, provokasyon nasıl yapılıyor onun dersini veriyorlar belli ki. Önü alınmazsa daha büyük olaylar yaşanabilir. Bu provokatörler Trabzon'u temsil etmiyor. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanına çağrı yapıyorum, bu olayları çıkaran ve Trabzon'u asla temsil etmeyen bu provokatörlerin yargı önüne çıkarılması ve hak ettikleri muameleye tabi tutulması ülkenin selameti açısından mutlaka yapılması gereken bir şeydir" dedi.