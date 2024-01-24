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Toplantıya damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri büyük alkış aldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan'ın kürsüye çağırdığı Çamlıdere adayı Hazım Caner Can'ın, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum noksan. Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can'ın sözleri damga vurdu.

"HEDEFİM YÜZDE 90, İSTEMİYORUM NOKSAN"

Yoğun katılımın olduğu programda Ankara ilçe adayları tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Çankaya'da Duhan Kalkan, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan, Keçiören'de ise Zafer Çoktan aday oldu. Çamlıdere adayı ise Hazım Caner Can oldu. Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Can, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum bir tane bile noksan. Var mısınız hemşehrilerim? Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" ifadelerini kullandı. O anlarda salonda alkış tufanı yaşandı.

Toplantıya damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri büyük alkış aldı

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

1955'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Politika

Hazım Caner Can Çamlıhemşin Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

her şeyi anladık da, canın niye feda cumhurbaşkanına onu anlamadık..

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