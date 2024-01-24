Toplantıya damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri büyük alkış aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can'ın sözleri damga vurdu.

"HEDEFİM YÜZDE 90, İSTEMİYORUM NOKSAN"

Yoğun katılımın olduğu programda Ankara ilçe adayları tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Çankaya'da Duhan Kalkan, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan, Keçiören'de ise Zafer Çoktan aday oldu. Çamlıdere adayı ise Hazım Caner Can oldu. Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Can, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum bir tane bile noksan. Var mısınız hemşehrilerim? Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" ifadelerini kullandı. O anlarda salonda alkış tufanı yaşandı.

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

1955'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.