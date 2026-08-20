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Kazakistan'da Nazarbayev'in dış politika müdahale yetkisi kaldırıldı

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Tokayev'in imzaladığı kararnameyle, eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in dış politikaya müdahale etme ömür boyu ayrıcalığı kaldırıldı. Konsept, yeni anayasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellendi; çok yönlü ve pragmatik dış politika vurgulandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkenin dış politikasındaki önemli meselelerde Kazakistan halkına, devlet kurumlarına ve yetkililere müdahalede bulunmasına yönelik ömür boyu ayrıcalığı yürürlükten kaldırdı.

Kazakistan'da ülkenin 2020-2030 dönemi Dış Politika Konsepti'nde değişikliğe gidildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı kararnameyle güncellenen konseptte, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e sağlanan ömür boyu ayrıcalıklardan biri kaldırıldı. Karar kapsamında, Nazarbayev'in "tarihi misyonu" kapsamında ülke dış politikasındaki önemli meselelerde Kazakistan halkına, devlet kurumlarına ve yetkililere müdahalede bulunmasına imkan sağlayan hüküm metinden çıkarıldı.

Değişikliğin, ülkenin dış politika yaklaşımının yeni anayasal ve siyasi düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

Güncellenen konseptte Kazakistan'ın çok yönlü, dengeli ve pragmatik dış politika çizgisini sürdüreceği kaydedildi. Ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal çıkarlarının korunmasının dış politikanın temel öncelikleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Nazarbayev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsız Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış ve yaklaşık 30 yıl ülkeyi yönetmişti. Nazarbayev, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ederek görevini Kasım Cömert Tokayev'e devretmişti.

Görevden ayrılmasının ardından Nazarbayev'e "Elbasy (Ulusun Lideri)" statüsü kapsamında çeşitli özel hak ve ayrıcalıklar tanınmıştı. Bu statüye ilişkin anayasal düzenlemeler ise 2022 yılında yapılan referandumun ardından kaldırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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