Tokat'ta 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı Gerçekleşti

Tokat'ta 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Tokat'ta düzenlenen 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' toplantısında terörün birliği tehdit ettiğini belirtti ve kardeşlik vurgusu yaptı.

TOKAT'ta 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Bizim siyasetimiz birliğimizi hedef alan terörün kökünü kazımak, kardeşliğimizi daim kılmaktır. Farklılıklarımızı faklı çiçekler gibi görüp aynı kokuyu almaktır. Ay yıldızlı bayrağın altında kardeş olmaktır, bir olmaktır, bütün olmaktır" dedi.

MHP, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 81 ilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' gerçekleştirmeye başladı. 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' teması ile düzenlenen buluşmaların 3'üncü toplantısı Tokat'ta yapıldı. Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Nevşehir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat'tan gelen parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, terörün bölünme olduğunu söyleyerek, "Ne demektir, kardeşin kardeşi öldürmesi demektir. Düşman olması demektir. Genel Başkanımız diyor ki, Terörsüz Türkiye olmadan büyük Türkiye ideali kuramazsınız. Güven olmaz geleceğe, ümitle neşeyle bakamazsınız. Bizim siyasetimiz birliğimizi hedef alan terörün kökünü kazımak, kardeşliğimizi daim kılmaktır. Farklılıklarımızı faklı çiçekler gibi görüp aynı kokuyu almaktır. Ay yıldızlı bayrağın altında kardeş olmaktır, bir olmaktır, bütün olmaktır. Bizi ayakta tutan gücümüze güç katan, bereket sağlayan, bizlere rahmet veren, kalplerimizin ve duygularımızın aynı ideal dağıtmasıdır. Yani biz olmak Devlet olmanın ortak gücüdür. Unutulmayalım ki terör örgütleri sadece dağlarda değildir. Büyük güçlerin oyun masalarında uluslararası planlarında aynı zamanda bir oyuncaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı

Milyonların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmadı
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var

Bu iki suçu işleyenler yandı, cezası artırılıyor
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.