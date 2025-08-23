Tokat'ta 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı Gerçekleşti

TOKAT'ta 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Bizim siyasetimiz birliğimizi hedef alan terörün kökünü kazımak, kardeşliğimizi daim kılmaktır. Farklılıklarımızı faklı çiçekler gibi görüp aynı kokuyu almaktır. Ay yıldızlı bayrağın altında kardeş olmaktır, bir olmaktır, bütün olmaktır" dedi.

MHP, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 81 ilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' gerçekleştirmeye başladı. 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' teması ile düzenlenen buluşmaların 3'üncü toplantısı Tokat'ta yapıldı. Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Nevşehir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat'tan gelen parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, terörün bölünme olduğunu söyleyerek, "Ne demektir, kardeşin kardeşi öldürmesi demektir. Düşman olması demektir. Genel Başkanımız diyor ki, Terörsüz Türkiye olmadan büyük Türkiye ideali kuramazsınız. Güven olmaz geleceğe, ümitle neşeyle bakamazsınız. Bizim siyasetimiz birliğimizi hedef alan terörün kökünü kazımak, kardeşliğimizi daim kılmaktır. Farklılıklarımızı faklı çiçekler gibi görüp aynı kokuyu almaktır. Ay yıldızlı bayrağın altında kardeş olmaktır, bir olmaktır, bütün olmaktır. Bizi ayakta tutan gücümüze güç katan, bereket sağlayan, bizlere rahmet veren, kalplerimizin ve duygularımızın aynı ideal dağıtmasıdır. Yani biz olmak Devlet olmanın ortak gücüdür. Unutulmayalım ki terör örgütleri sadece dağlarda değildir. Büyük güçlerin oyun masalarında uluslararası planlarında aynı zamanda bir oyuncaktır" dedi.