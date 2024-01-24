Tokat Belediyesi, şehir içi trafiğine yeni çözümler üretmek için çalışmalara devam ediyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ; Gebze Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Halit Özen, İstanbul Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Tokat şehir içi trafiğine yeni çözümler üretmek amacıyla inceleme ve proje çalışmalarına devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinden akşam mesai saati bitişine kadar şehrin ana arterleri başta olmak üzere şehrin dört bir yanında inceleme ve araştırma yapan ekiple bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çok farklı ve yenilikçi uygulamalara imza atacaklarını belirtti.

Ulaşım alanında yetkin, etkin ve ciddi akademik çalışmalara imza atmış hocaları İstanbul'dan Tokat'a davet ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren şehrimizin ana arter yollarını, kavşaklarını, trafiğin tıkandığı alanları gezdik, inceledik. Şu anda da incelemeye devam ediyoruz. Yapacağımız çalışmalarla inşallah Tokat'ımızın trafiğiyle ilgili önümüzdeki 5 yıllık süreçte ciddi adımlar atacağız. Bu adımları atarken de tabii ki profesyonel desteklerle, en doğru ve en ciddi netice alacağımız planlarla adım atacağız. Alt geçitler, üst geçitler, yeni yollar açılmasıyla ilgili konularımız var. Trafiğin tek yön ve çift yön olacağı alanlar var. Yeşil dalga çalışmamız ve şehir merkezinde otopark alanlarının artırılmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Toplu taşımayla ilgili yeniliklere açık ayrı çalışmalarımız olacak. Çok başlıkta ciddi anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı ete kemiğe büründürüp halkımızla paylaşacağız. Daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gideceğiniz yerlere ulaştıracak bir anlayışla çalışmalarımızı yapmış olacağız" dedi. - TOKAT