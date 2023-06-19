TKP Ankara İl Örgütü Merkez Bankası önünde eylem yaptı, 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) önünde eylem yaptı. "Bu memleket bizim", "Boyun eğme, memlekete sahip çık" sloganlarının atıldığı eyleme polis müdahale etti, 20 TKP üyesi gözaltına alındı. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, "Halkı soyanlardan, halkı gün geçtikçe daha fazla yoksullaştıranlardan hesap soracağız. Onlar saraylarında, holdinglerinde, makam koltuklarında keyif yaparken, halk elini kolunu bağlayarak oturacak sananlar yanılıyor. İşte buradayız" dedi.

TKP Ankara İl Başkanlığı, Ulus'taki Merkez Bankası önünde eylem yaptı. Eyleme polis müdahale etti, 20 TKP üyesi gözaltına alındı.

"ONLARIN ÖNEMSEDİĞİ TEK ŞEY KENDİ KOLTUKLARI"

Eylemin ardından açıklama yapan TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, "Halkı gün gün yoksullaştıran, patronlar ne emrediyorsa onu yapanlardan hesap sormak için buradayız. Günlerdir Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzellemelerini izliyoruz. Sadece Cumhur İttifakı ve yandaşları değil, aynı ismi, Mehmet Şimşek'i, Hazine'nin başına geçirmek için türlü görüşmeler yapan Millet İttifakı da bu güzellemelerin bir parçası. Diyorlar ki piyasanın gerçekleri yapılıyor artık, güven vereceklermiş, ABD bizimle daha iyi ilişkiler kuracakmış bu sayede, patronlar daha rahat olacakmış, liyakat sahibi isimler göreve gelmiş. Bu masallara karnımız tok hem Şimşek hem Hafize Gaye Erkan patronların, ABD'nin emir erleri, ikisi de tarikatçı, ikisi de patron dostu. Onların önemsediği tek şey kendi koltukları, patronların daha da zenginleşmesi için ellerinden geleni artlarına koymamak. İşte tam da bu yüzden buradayız" dedi.

"HESAP SORACAĞIZ"

Arikan, yoksullaşmaya dikkat çekerken, "Halkı soyanlardan, halkı gün geçtikçe daha fazla yoksullaştıranlardan hesap soracağız. Onlar saraylarında, holdinglerinde, makam koltuklarında keyif yaparken, halk elini kolunu bağlayarak oturacak sananlar yanılıyor. İşte buradayız. Halkı soyanlar, bu güzel ülkemizi sadece patronlar için cennet haline getirmek isteyenler korksunlar, karşılarında bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri var. Bu ahlaksız sömürü düzenine mutlaka son vereceğiz" dedi.

TKP Ankara İl Örgütü'nden gözaltına alınan üyelerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.