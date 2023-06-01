TİP üyeleri Gezi Parkı protestolarının 10. yıl dönümünde açıklama yaptı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, Gezi Parkı Protestolarının 10. yıl dönümünde Eskişehir'de yaptıkları açıklamada, "Haksızlıklar karşısında susmayacağız, teslim olmayacağız. Biz, Türkiye İşçi Partisi olarak, Gezi direnişinin ve Ali İsmail Korkmaz'ın mirasını yaşatmaya ve adalet mücadelemize devam edeceğiz. Gezi'de yitirdiklerimizin anısı yaşayacak, Türkiye bu karanlıktan mutlaka kurtulacak" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, Gezi Parkı Protestolarının 10. yıl dönümünde Eskişehir'de yaptıkları açıklamada, "Haksızlıklar karşısında susmayacağız, teslim olmayacağız. Biz, Türkiye İşçi Partisi olarak, Gezi direnişinin ve Ali İsmail Korkmaz'ın mirasını yaşatmaya ve adalet mücadelemize devam edeceğiz. Gezi'de yitirdiklerimizin anısı yaşayacak, Türkiye bu karanlıktan mutlaka kurtulacak" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi gençler, Gezi Parkı Protestolarının 10. Yıldönümünde Eskişehir'de açıklama yaptı. İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen TİP'li gençler adına açıklama yapan Sıla Çınar, "Ali İsmail'in anısı, bizlere zulme karşı direnmeyi, baskılara karşı hep dimdik ayakta durmayı öğretti" dedi.

"UMUTLA, İNANÇLA VE KARARLILIKLA MÜCADELE ETTİ"

Gezi Parkı protestolarının barışçıl eylemler olduğunu söyleyen Çınar, şunları söyledi:

"Ali İsmail, haksızlığa, adaletsizliğe ve baskılara karşı gösterdiği cesaretle, bir dönüm noktası oldu. Onun hayallerini yaşatmak ve mücadelesini sürdürmek için buradayız. Ali İsmail Korkmaz, sadece bir öğrenci değildi. O, umutların, adaletin ve özgürlüğün sesi oldu. Gezi Direnişi sırasında, barışçıl bir şekilde sokaklarda taleplerini haykırmak isteyen gençlerden biriydi. Ancak, bu barışçıl eylemler; iktidarın polis şiddetiyle bastırılmaya çalışıldı. Ali İsmail, umutla, inançla ve kararlılıkla mücadele etti. Adalet arayışında hayatını kaybetti. Onun ölümü, yüreğimizde bir yara açtı. Ancak, bu yara aynı zamanda bize güç verdi. Ali İsmail'in anısı, bizlere zulme karşı direnmeyi, baskılara karşı hep dimdik ayakta durmayı öğretti.

"TÜRKİYE BU KARANLIKTAN MUTLAKA KURTULACAK"

Ali İsmail'in ölümü, sadece bir yoldaşımızın kaybı değil, adaletsizliğe karşı duran herkesin kaybıdır. Gezi Direnişi'nin yanı sıra, Çorlu'da tren katliamında, Soma'daki maden ocağında, HDP'li vekillerin tutuklanmasında, gazetecilerin susturulmasında, kadın cinayetlerinde ve en acı şekilde Hatay'da adaletin ayaklar altına alındığını gördük. Bu haksızlıklar karşısında susmayacağız, teslim olmayacağız. Biz, Türkiye İşçi Partisi olarak, Gezi Direnişi'nin ve Ali İsmail Korkmaz'ın mirasını yaşatmaya ve adalet mücadelemize devam edeceğiz. Gezi'de yitirdiklerimizin anısı yaşayacak, Türkiye bu karanlıktan mutlaka kurtulacak."