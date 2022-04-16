TİP'li Sera Kadıgil'den çok konuşulacak sözler: Meclis, heteroseksüel erkekler kulübü

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi saflarına katılan İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Daha önceki açıklamaları muhafazakar cenahta tartışma yaratan Kadigil'den yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"KADINLAR VE GENÇLER TEMSİL EDİLMİYOR"

Gerçek Gündem'den Miray Tamer'e konuşan Kadıgil, Meclis'te kadın ve erkeklerin yeteri kadar temsil edilmediğini belirterek, "Kadınların ve gençlerin kesinlikle olmadığı bir yapı olarak tanımlıyorum. Çok açık net bir tablo var. Türkiye nüfusunun yüzde 50'si kadın, Meclis'te kadın vekil oranı yüzde 17, hatta daha da düşük. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 29-30 bantlarında, Meclis'in yaş ortalaması minimum 55" dedi.

"MECLİS, HETEROSEKSÜEL ERKEKLER KULÜBÜ"

Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlar ve gençler açısından Meclis'i yorumlamak için önce Meclis'te kadınların ve gençlerin olması gerekir ki bu yok. Meclis dediğimiz yer hep söylüyorum; yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü. Böyle bir yer kurmuşlar kendilerine. Zengin olmayan giremiyor."

Kaynak: Gerçek Gündem











