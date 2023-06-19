TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve hukukçuların görüşleri ve itirazlarını iletti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve hukukçuların görüşleri ve itirazlarını iletti.

Erkan Baş, bugün Meclis Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından; "Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti" açıklaması yapıldı.