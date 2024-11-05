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TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan İrade Vurgusu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan İrade Vurgusu
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TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Batman'da düzenlenen toplantıda irade gasbına karşı çıkarak, tüm halkın birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Her seferinde iradesini ortaya koyan bir halkın bu iradesini gasbetmek için ele geçirdikleri tüm olanakları, tüm vicdansızlıkları, tüm ahlaksızlıkları yaparak tekrar tekrar deniyorlar. Batman'dan bütün Türkiye'ye, sıranın size gelmesini beklemenize gerek yok" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindekiler, Gülistan Caddesi'nde Batman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Gülistan Sönük ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) bazı yöneticileriyle bir araya geldi. Mardin Büyükşehir, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösteren Erkan Baş, "Her seferinde iradesini ortaya koyan bir halkın bu iradesini gasbetmek için ele geçirdikleri tüm olanakları, tüm vicdansızlıkları, tüm ahlaksızlıkları yaparak tekrar tekrar deniyorlar. Anladığımız şu; bunlar Batman halkının tokadını yemekten bıkmamışlar arkadaşlar. Bir tokat daha yemek istiyorlar, bir tokat daha atmamızı bekliyorlar. Batman'dan bütün Türkiye'ye, sıranın size gelmesini beklemenize gerek yok. Batman halkının iradesini gasbedenler aslında sizin de iradenizi gasbediyordur. Mardin halkının iradesini gasbedenler zaten sizin iradenizi yok sayıyorlardır. Biz ya hep birlikte bu iktidara karşı direnip hep birlikte kazanmak zorundayız, ya da hep birlikte kaybetmiş oluruz. Tüm Türkiye'nin emekçileri, yoksulları, halkları eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için ve ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğumuz barış için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız arkadaşlar" dedi.

Erkan Baş ve beraberindekiler, daha sonra Gülistan Sönük ve Bazı DEM Partili yöneticilerle beraber DEM Parti İl Binasına kadar yürüdü.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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