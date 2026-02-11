Haberler

TİP Genel Başkanı Baş, Gaziantep'te depremde yıkılan Furkan Apartmanı'na ilişkin davayı değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasının duruşmasına katılacaklarını duyurarak, yurttaşların yaşananlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın 13 Şubat'ta görülecek duruşmasına yönelik, "Hesap sorulması gereken bir duruşma, orada olacağız. En azından yurttaşın orada yaşananları bilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın duruşmasının 13 Şubat'ta görüleceğini belirtti.

Davanın takipçisi olacaklarını söyleyen Baş, "Hesap sorulması gereken bir duruşma, orada olacağız. En azından yurttaşın orada yaşananları bilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'in atanmasını eleştiren Baş, "Bu atamanın basit bir kabine değişikliği olmadığını, arkasında çok boyutlu planların olduğunu tüm yurttaşlarımızın gördüğünü biliyorum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı