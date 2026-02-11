TİP Genel Başkanı Baş, Gaziantep'te depremde yıkılan Furkan Apartmanı'na ilişkin davayı değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın 13 Şubat'ta görülecek duruşmasına yönelik, "Hesap sorulması gereken bir duruşma, orada olacağız. En azından yurttaşın orada yaşananları bilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın duruşmasının 13 Şubat'ta görüleceğini belirtti.

Davanın takipçisi olacaklarını söyleyen Baş, "Hesap sorulması gereken bir duruşma, orada olacağız. En azından yurttaşın orada yaşananları bilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'in atanmasını eleştiren Baş, "Bu atamanın basit bir kabine değişikliği olmadığını, arkasında çok boyutlu planların olduğunu tüm yurttaşlarımızın gördüğünü biliyorum." sözlerini sarf etti.