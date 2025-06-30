TİP Genel Başkanı Erkan Baş: 'ABD ve NATO'ya Karşı Mücadele Etmeliyiz'

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, beraberindeki partililerle Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Kürecik Radar Üssü'ne yürümek istedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyen partililer adına konuşan Erkan Baş, "Bölgemizde barışın egemen olması için ABD ve NATO'ya karşı birlikte mücadele etmemiz gerekecek" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, parti üyeleriyle birlikte Kürecik Radar Üssü'ne yürümek istedi. Güvenlik güçleri barikat kurarak kalabalığın geçişine izin vermedi. Barikatlarla kapanan yolda konuşan TİP Genel Başkanı Baş, "Bir avuç toprak parçasının üstüne bile elleri kanlı Amerikan askerlerinin postallarını asmasına tahammülüz yoktur, sabrımız yoktur, rızamız yoktur. Yurtseverlerin, sosyalistlerin, komünistlerin karşısına barikatlar diziliyor. Neyi koruyorlar? Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlanmasına, saldırılarına lojistik destek veren bir üssü koruyorlar. Ortadoğu'da ABD'nin istediği boruyu öttürmesini koruyorlar. İsrail'in, ABD'nin desteği ile bütün bölgeyi kendisi için dikensiz gül bahçesine çevireceği insanlık dışı hukuk dışı saldırıları korumak için karşımıza barikatlar çıkarıyorlar. Bize diyorlar ki NATO bir savunma örgütüymüş. Yalan söylüyorlar. NATO, ABD'nin tüm dünyaya dönük saldırılarının kılıfı olsun diye kurulan bir saldırı örgütüdür. Bu ülkenin özgür olabilmesi için emperyalizme karşı mücadele vermemiz lazım. Bizim bölgemizde barışın egemen olması için ABD'ye NATO'ya birlikte mücadele etmemiz gerekecek. Kürecik'ten ezilen dünyanın tüm halklarına, dünyanın dört bir yanında barış için özgürlük için sesini birleştiren tüm halklara, Filistin'de katil İsrail'in tankına, topuna ve silahına karşı yüreğini eline alarak direnen gencecik kardeşlerimize, Filistin'in yiğitlerine selam olsun" diye konuştu.