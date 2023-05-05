TİP Genel Başkanı Erkan Baş: 35 gündür hiçbir televizyon kanalı bizi yayına almadı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, halk buluşmasında; "Bakın burada size şikayet ediyorum; 35 gündür hiçbir televizyon kanalı bizi yayına almadı. Niye? Türkiye İşçi Partisi'nin güçlendiğini gördüler. Seçim dönemindeyiz, 10 gün kaldı daha bir tane televizyon kanalına çıkamamışız. Engellemek istiyorlar ama şunun farkında değiller; biz bu partiyi kurduğumuzda hiçbir yere çıkamıyorduk, partinin adını bilmeyen milyonlarca insan vardı" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesi gerektiğini söyleyen Baş, "Dünya kadar görüş farkımız var Kemal Bey ile… Ama gönül rahatlığıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün akşam İstanbul Sefaköy'de bulunan Atlas Düğün Salonu'nda halk buluşması gerçekleştirdi. Erkan Baş burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE SİYASET LANET OLSUN BİR PROFESYONEL MESLEK HALİNE GELMİŞ"

"Ne mutlu bizim milletvekili adaylarımız halkın karşısına çıktığında heyecanlanıyor. Çünkü biz profesyonel siyasetçi falan değiliz. Biz emeğiyle alın teriyle yaşayan bu ülkenin tırnak içinde söylüyorum normal insanlarıyız. Hatta onlar yukarıdan bize bakıyorlar saraydan Ankara'dan Meclis'ten falan bizi küçümserler onlar. 'Sıradan insanlar' derler. Doğrudur. Biz başkalarından farklı olmaya çalışmayız, biz herkes gibi olmaya çalışırız. Herkesin eşit olması için çalışırız. Önemli olan işte böyle insanların siyasette bulunması. Bakın açık söylüyorum Türkiye'de siyaset lanet olsun bir profesyonel meslek haline gelmiş. 15 yıl 20 yıl 25 yıl milletvekilliği yapmış hala milletvekili olmak için büyük çabalar sarf eden insanların maalesef çok sayıda olduğu bir ülke burası. Biz siyaseti bir profesyonel meslek olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz. Siyaset bizim hayatımızın her alanına gidiyor. İstesek de giriyor istemesek de giriyor. Bizler bu ülkenin yurttaşları, siyasete daha fazla ama kendimiz gibi onlara benzeyerek değil, onları taklit ederek değil, onlar gibi onlara çalışarak değil. Kendimiz gibi siyasete dahil olacağız.

"BEN MAL VARLIĞIMI AÇIKLAYAYIM, DÜNYANIN EN KISA VİDEOSU; HİÇBİR ŞEYİM YOK ALLAHA ŞÜKÜR"

Yarın öbür gün açıklayacağım. Bütün siyasetçiler bunu yapmalı. Mal varlığı diye bir şey var değil mi arkadaşlar? Ben mal varlığımı açıklayayım, dünyanın en kısa videosu; hiçbir şeyim yok Allaha şükür.

"DÜNYA KADAR GÖRÜŞ FARKIMIZ VAR KEMAL BEY İLE…AMA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN"

Paranın gücüyle bizi teslim almaya çalışıyor. Parayla teslim alamadığını cezaevinde teslim almaya çalışıyor. Bir Tweet atsan hakkında soruşturma açıyor. Mitinge gidiyorsun bombalanıyorsun. Sokağa çıkıyorsun gözaltına alınıyorsun. İşçisin hakkını arıyorsun jandarma geliyor, polis geliyor. Artık bıktık. O yüzden şunu söylüyorum; bizim ikinci tura falan bırakma şansımız yok. 14 gün değil 14 dakika bile sabredecek halimiz kalmadı. İlk turda bu işi bitirmemiz lazım. Çok açık söylüyorum; bizim Kemal Kılıçdaroğlu'yla dünya görüşlerimiz çok farklıdır arkadaşlar. Dışarıdan bakan anlamaz da biz solcular biliyorsunuz övünmeyi falan çok severiz. Dünya kadar görüş farkımız var Kemal Bey ile. Ben bambaşka bir siyasi programını temsil ediyorum. O bambaşka bir siyasi programı temsil ediyor. Onun partisi başka benim partim başka. Onun ittifakı başka benim ittifakım başka. Ama gönül rahatlığıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü onu denetleyecek bir Türkiye İşçi Partisi var. Herkes rahat olsun.

"35 GÜNDÜR HİÇBİR TELEVİZYON KANALI BİZİ YAYINA ALMADI"

Bizim yapmamız gereken, sizden istediğimiz şey şu; sakın emanet falan demiyorum altını çizerek söylüyorum eğer doğru buluyorsanız, iyi buluyorsanız, haklı buluyorsanız hep beraber hem Türkiye'ye hem dünyaya şunu gösterelim iyi olan güçlenebilir, haklı olan güçlenebilir, doğru olan güçlenebilir. ve bunun için illa çok parası olmasına gerek yoktur. Bunun için illa televizyonlarda illa boy boy gösterilmesine gerek yoktur. Bakın burada size şikayet ediyorum; 35 gündür hiçbir televizyon kanalı bizi yayına almadı. Niye? Türkiye İşçi Partisi'nin güçlendiğini gördüler. Seçim dönemindeyiz, 10 gün kaldı daha bir tane televizyon kanalına çıkamamışız. Engellemek istiyor ama şunun farkında değiller; biz bu partiyi kurduğumuzda hiçbir yere çıkamıyorduk. Partinin adını bilmeyen milyonlarca insan vardı. Ama bugün bu noktaya geldiysek bu sadece ve sadece bütün engelleme girişimlerine karşı halka güvendiğimiz için halkla birlikte olduğumuz için bugüne kadar geldik. Bundan sonra da kararı siz vereceksiniz. Ben size şu konuda söz veriyorum; bize oy veren kimse hayat boyu asla mahcup olmayacaktır."