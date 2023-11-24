TİHEK, Filistin'deki İnsan Hakları İhlallerini İncelemek İçin Komisyon Kurdu

TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, Gazze'deki çatışma ortamında savunmasız gruplara yönelik hak ihlallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kılıç, TİHEK olarak ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte insan hakları ihlallerine ve eşitlik hukuku ihlallerine ilişkin faaliyet yürüttüklerini söyledi. 7 Ekim'den bu yana Filistin ve İsrail'de yaşanan gelişmelere değinen Kılıç, "Özellikle uluslararası topluluğu, insan hakları kurumları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin ilgili organ ve yetkililerine bu noktada duyarlılık çağrısında bulunduk. İnsancıl hukuk çerçevesinde ortaya çıkan savaş suçu niteliğindeki eylemler karşısında en fazla mağduriyet yaşayan kitle tabii ki çocuklar ve kadınlar oldu. Yaklaşık 13 bin civarında Filistinli, sivil halkın katledildiği bir katliamla karşı karşıyayız. Bu katliamın yaklaşık 4 bin civarındaki kişisi, çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Bu da çok trajik bir tablo. Buna karşı bir duyarlılık sergileme, küresel vicdanı ayağa kaldırma adına kurumsal olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

'FİLİSTİN İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULDU'

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu ile hadisenin başından itibaren temas halinde olduklarını kaydeden Kılıç, "Resmi yazışmalar suretiyle orada insan hakları ihlalleri, insancıl hukuktan kaynaklanan ihlallere ilişkin kendilerinden kurumsal kapasiteleri doğrultusunda veriler, bilgiler, belgeler toplamalarını, tarafımıza kurumsal olarak iletilmesini talep ettik. Kurumumuz, Filistin'de bu süreç içerisinde yaşanan insan hakları ihlallerini inceleme, izleme ve raporlama komisyonu oluşturdu. O komisyonumuz hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde faaliyetlerini sürdürüyor. Evrensel yargı yetkisine müdahillik çerçevesinde toplayacağımız veriler, raporlamaları, yargı merciyle uluslararası ceza mahkemesiyle paylaşmak adına önümüzdeki vadede gerçekleştireceğimiz çalışma ziyaretini planlıyoruz. TBMM çatısı altında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile birlikte aralık ayı içerisinde Mısır'da bir çalışma ziyareti, bölgede bir inceleme ziyareti gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun planlamaları da devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'mızla bu noktada temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.