Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı, AKP Samsun İl Başkanı ile görüştü

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, 19 Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) çalışan sendika üyelerine yönelik baskı ve mobbing sorununun çözümü için AKP Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile görüştü. Sayın, görüşmenin ardından "İşçi arkadaşlarımız üniversite içerisinde bazı yöneticiler tarafından üniversite içerisinde sorgu odaları oluşturularak, bu odalarda işçi arkadaşlarımızın sendikadan istifa etmeleri ve başka sendikalara geçmeleri, sendikacıların para alabilmek için örgütleme veya üyelik işlemleri yaptığına dair ses kayıtları var. Baskı, mobbing uygulandığına dair ses kayıtları elimizde, bugün il başkanımız ile görüşerek, üniversite yönetimiyle görüşüp buradaki yanlışların bir an önce düzeltilmesini talep ettik" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, dün AKP Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'yu ziyaret etti. Ziyaretin ardından AKP İl Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Sayın, şunları söyledi:

"ARKADAŞLARIMIZ BAŞKA İLÇELERE GÖNDERİLMEK İSTENİYOR"

"OMÜ'de yaklaşık 7-8 ay önce bir grev süreci yaşandı, bu süreç sonunda bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Burada yapmış olduğumuz eylem ve grev süreci anayasal hak doğrultusunda yapılmıştır. Bu toplu sözleşme imzalandıktan sonra üniversitede hem üyelerimiz hem temsilcilerimiz hem de Kamu Çerçeve Protokolü ile elde edilen haklarımız, üniversite tarafından uygulanmamaktadır. Kamu Çerçeve Protokolü'nde cumhurbaşkanımızın emir telakki yaptığı Kamu Çerçeve Protokolündeki uygulanmayan maddeler hakkında davamızı açtık. Yaklaşık 5-6 davayı kazandık. Üniversite yönetimine işçi arkadaşlara ödemeyi yaptırdık. Yaklaşık 6-7 aydır da üniversite yönetiminin baskıcı tutumuyla karşı karşıyayız, bu tutum karşısında son zamanlarda üniversite içerisinde temsilci arkadaşlarımız, kurum dışında başka ilçelere, görevlendirilmek istenmektedir. 6356 sayılı yasa gereği doğru bir şey değildir çünkü yasa açıkça diyor ki, temsilcinin görev yeri değiştirilemez. Temsilci var olduğu yerde görevini sürdürmek zorundadır. 6356 sayılı yasadan bahsediyorduk. Yasa açıkça temsilci arkadaşlarımızı güvence altına alan bir yasa. Temsilciler bulundukları yerde görevini sürdürmektedir ama üniversite yönetimi özellikle genel sekreterimizin imzasıyla temsilci arkadaşımız başka arkadaşlarımız, başka ilçelerde görevlendirilmek isteniyor.

"DÜZELMEZSE SÜRESİZ EYLEM KARARI ALACAĞIZ"

Bunun yanında işçi arkadaşlarımız üniversite içerisinde bazı yöneticiler tarafından üniversite içerisinde sorgu odaları oluşturularak, bu odalarda işçi arkadaşlarımızın sendikadan istifa etmeleri ve başka sendikalara geçmeleri, sendikacıların para alabilmek için, örgütleme veya üyelik işlemleri yaptığına dair ses kayıtları var. Baskı, mobbing uygulandığına dair ses kayıtları elimizde, bugün il başkanımız ile görüşerek, üniversite yönetimiyle görüşüp burada ki yanlışların bir an önce düzeltilmesini talep ettik. Bu talebimizi basın yoluyla da bu talebimizi sizlere iletiyoruz. Bizim amacımız burada hiçbir zaman Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube olarak, huzursuz bir ortamı, tesis etmek değildir. Bizim amacımız yasalar doğrultusunda yasalar doğrultusun da huzurlu bir ortamı tesis etmek, işçi arkadaşlarımızın rahat, huzur içerisinde çalışmasını sağlamaktır ama eğer biz bu huzurlu ortamı tesis edemediğimiz durumda üniversitede yarın yapacağımız bir yönetim kurulumuz var. Yarından sonra eğer bu bir haftalık süre zarfında olay düzelmezse üniversitede süresiz eylem kararı alacağız. ve artık üniversite de eylemlilik sürecini geliştireceğiz. Basınımıza bunu duyurmak isteriz."