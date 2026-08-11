AK Partili Altınok'tan çerçeve yasa açıklaması

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen AK Parti'nin 25. Yıl Basın Toplantısı'nda, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecini yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu'nun üyelerinden olan Altınok, yasanın devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde hazırlandığını söyledi.

"Bu topraklarda bir daha insanlarımızın kanı akmasın"

Çerçeve yasanın hazırlanma sürecinde komisyonun başından beri yer aldığını belirten Altınok, yasanın kapsamına ilişkin, "Komisyonun başından beri bu işin içinde olan, yıllardır bu işin içinde meslek olarak da, profesyonel anlamda da olan bir insan olarak çıkarılan çerçeve yasa kesinlikle Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün hiçbir şekilde sıkıntıya girmeyeceği, hiçbir şekilde insanların endişeye kapılmayacağı çok üzerinde düşünülmüş, çalışılmış... Bu topraklarda bir daha insanlarımızın, evlatlarımızın kanı akmasın diye her taşı bilinçli bir şekilde döşenmiş bir kanundur. Bunu kimse bir tarafa çekemez. İnsanlar önce bunun amacı ne? Terör örgütü kendisini feshetsin, silahları bıraksın. Bırakmayanlar da bırakacak. Sonra güvenlik birimleri, istihbarat birimleri ülkemizin bu işin gerçekten silahların bırakılıp bırakılmadığının tespitini yapacak. Yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan güvenlikten sorumlu bakanlarımızın 'Evet, bu tespitler yapıldı, doğru' diyecek. O, Milli Güvenlik Kurulu'na gidecek. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 'Evet, doğrudur; silahlar bırakılmıştır, teslim olunmuştur' diyecek. O karar Resmi Gazete'de yayınlanacak " diye konuştu.

"Bir daha anneler ağlamasın"

Yasanın uygulanmasıyla ilgili sürece de değinen Altınok, teslim olanlarla ilgili işlemlerin belirli bir süreç içerisinde yürütüleceğini ifade ederek," Ondan sonra 6 aylık bir süreç başlayacak. O süreçte gelip teslim olanlarla alakalı erteleme işlemleri yapılacak. Ancak cezaların ertelendiği süreçte de aynı suçu işledikleri takdirde eski suçlarıyla beraber infaz edilecek. İkincisi; burada cinayet işlemiş, silah kullanmış ve müebbet hapis almış olan hiçbir kimse yoktur bu kanun dahilinde. Müebbet almış, cinayet işlemiş, silah kullanmış hiçbir kimseyi bu yasa kapsamamaktadır. Bizim gayemiz de Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin genel felsefe mantığı. Bu memlekette ta 2011'de Cumhurbaşkanımızın dediğini hatırlıyorum ben, değil mi? 'Baldıran zehri de içeriz' diye. Arkadaşlar, bir daha evlatlarımız toprağa düşmesin, bir daha anneler ağlamasın, yürekler yanmasın diye bu işi inşallah başaracağız. Kim ne derse desin, kim nereye çekerse çeksin siyaset mülahazası yapılacak konular bunlar değildir. Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşasın istemiyoruz. Bizim yaşadığımız sıkıntıları çocuklarımız görsün istemiyoruz. Anneler, çocuklarını sabah okula, işe gönderdiğinde akşama eve geleceklerinden emin olsunlar istiyoruz. ve bunu inşallah başaracağız, sağlayacağız. Allah milletimizi, devletimizin geleceğini aydınlık kılsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı