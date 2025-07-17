Terörsüz Türkiye Çalışmaları Masaya Yatırıldı

Terörsüz Türkiye Çalışmaları Masaya Yatırıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile bir araya gelerek Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ve terörsüz Türkiye vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARI ELE ALINDI'

TBMM'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini Meclis'te kabul etti. Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, yeniden TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Kabulde ayrıca bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ile terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konular ele alındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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