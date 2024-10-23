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Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a yönelik "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısını yaptığı konuşmada yakasına taktığı Oğuz Kaan rozeti dikkatlerden kaçmadı. Peki Bahçeli bu rozetle ne mesajı vermek istedi? İşte yanıtı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı siyasette yankılanmaya devam ederken dün dikkat çeken bir diğer ayrıntı da Bahçeli'nin aksesuarıydı. Pek çok kez kullandığı aksesuarlarla gündeme gelen Bahçeli'nin bu kez Oğuz Kaan mührünün olduğu rozeti takması dikkat çekti.

YAKASINDAKİ ROZET DİKKATLERDEN KAÇMADI

Farklı Türk boylarının liderliğini üstlenen, bu boyların bir araya gelerek Türk halkının tarihte birleşmesinde önemli bir rol alan Oğuz Kaan'ın rozeti Bahçeli'nin çağrı yaptığında yakasında takılıydı.

Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

"YENİ YÜZYILIN DESTANINI EL ELE YAZALIM"

Bahçeli konuşmasında da "Yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenleri perişan edelim" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (26)

Nizamettin Akın:

Oğuz Kağan yaşasaydı inan seni 50 kat yerin dibine sokardı. Senden utanırdı. Davasını satan birisi ile nasıl olurda Oğuz Kağan'ın ismi yada amblemi bir araya gelebilir.

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Ümit TV:

rozetine başlayım Apo itini meclise sokacakmis daha ötesi mi var

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VEFA:

PKK uluslararası güçlerin maşasıdır. Yıllarca PKK üzerinden siyaset yapıldı, kürt halkı ayrıştırıldı. Anayasanın ilk dört maddesi hariç, ülkenin selameti için herşey konuşulur, tartışılır, bir yerde uzlaşılır!...

46
95
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Soykanlar:

Yenidoğan çetesi haberleri zamanında bebek katili adlandırılan teröristbaşının gündemde oldurulmasıda ayrı bir konu. bebek katili ama meclise gelsin 25 sene sonra öylemi. biz bu ülke vatandaşı cidden yufka yürekli mi görünüyoruz dışarıdan?

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3
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Casus:

bu adamın hayatı dalavere! Oy için yapmadığı yok! önce mafya babalarını çıkardı şimdi terörist başı! reyisde 3-5 oy kokusu alınca hemen sırtını sıvazlamaya başladı!

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8
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A. Erol:

hain bunların tamamı

56
8
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Emre null:

bırakalım kin nefreti bırakalım ırkçılığı bırakalım korkuyu söküp atalim içimizden kötü duyguyu kardeşlik bir gunluk değil boyu ulkemize hayırlı olacaksa barış olmali kendi dilimde eğitim kendi bayragim deyip gönül eylemeyin bir bayrak bir dil bir devlet yeter fazlasını istemeyin

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Arda Yıldız:

Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletime güveniyorum. Türkiye Terörle Ömür geçirecek ülke değil.

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Yasin Oturak:

israil yıldızı

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9
yanıtYanıtla
Jon snow:

Çok güzel

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