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Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum

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PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce Meclis kürsüsünde söylediği, ""Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." şeklindeki skandal sözlerini yeniden paylaştı.

Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorumÖmer Öcalan

MECLİS KÜRSÜSÜNDE SKANDAL SÖZLER

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı skandal konuşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. Milletvekili sıralarından Öcalan'ın soyadına yönelik eleştirilere yanıt veren Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu söyledi.

Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum

"SOYADIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." diyen Öcalan paylaşımına, "Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor." notunu düştü. Öcalan'ın paylaşımına tepki yağdı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Abdullah Öcalan Ömer Öcalan Politika Haberler

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