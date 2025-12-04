Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki yöneticilerinden Amed Malazgirt, geçen gün Fransız haber ajansı AFP'ye bir mağarada verdiği röportajda, "Terörsüz Türkiye" sürecinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla örgütün üzerine düşen adımları attığını iddia etmiş, Öcalan'a özgürlük talep ederek, Ankara adım atmadan kendilerinin bir adım atmayacağını söylemişti.

"MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜNE BAĞLI"

PKK cephesinden benzer bir açıklama daha geldi. PKK'nın şemsiye örgütü Kürdistan Topluluklar Birliği'nin (KCK) Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, Türkiye'yle çözüm müzakerelerinin başlayabilmesi için teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek, "Müzakerelerin başlaması için iki tarafın eşit şartlarda bir araya gelmesi gerekiyor. PKK'nın son bir yılda iyi niyet göstergesi olarak attığı adımlarda Öcalan'ın belirleyici rol oynadı. Kürt tarafının baş müzakerecisi, özgür ve eşit koşullarda müzakere edebilmek için özgür olmalıdır. Bu, adil bir barışın ön koşuludur." dedi.

"TÜRKİYE SOMUT ADIMLAR ATMIYOR"

Süreçle alakalı konuşmaya devam eden Hiwa, bugüne kadar PKK'nın "iyi niyet göstergesi" olarak tek taraflı adımlar attığını, Türkiye'nin ise sadece söylemlerle yetindiğini, gerekli somut adımları atmadığını iddia etti.

"ABDİ VE AHMED TÜRKİYE'YE GELECEK, ÖCALAN'LA GÖRÜŞECEK" İDDİASI

Taml Research Center Başkanı Abdulrahim Samawi, PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed'in gelecek ay Türkiye'yi ziyaret ederek, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşeceğini iddia etti. Hem Mazlum Abdi hem de İlham Ahmed, Türkiye'nin "Terörle Arananlar" listesinde bulunuyor. Hukukçular, yasal düzenleme olmadan iki ismin Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığını söylüyor.