Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

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Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine AK Parti'den ilk yorum

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Çelik, terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısının açılacağını dile getirerek "Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir" ifdelerini kullandı.

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplayan PKK'dan beklenen açıklama geldi. Kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü, kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. AK Parti'den PKK'nın son açıklamasıyla ilk yorum geldi.

Çelik, "İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, 'terörsüz Türkiye' hedefi açısından önemli bir aşamadır. Fesih ve silahları teslim etme kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut ve eksiksiz hayata geçmesi dönüm noktası olacak" dedi.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI AÇILACAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi silah bırakma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın "terörsüz Türkiye" için ortaya koyduğu yüksek siyasi iradesi ve sürecin koordinatlarını "devlet politikası" olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, gelişmelere dönük duruşu ve yönlendirmeleri, topyekun "iç cephe"nin güçlendirilmesinin başlıklarını oluşturmuştur.

Siyasi partiler arasındaki etkili ve verimli görüşme trafiği, istişare ve diyalog, demokratik siyasetin "meşru adres" olarak sorumluluk almasını ve insiyatif üretmesini sağlamıştır.

İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, "terörsüz Türkiye" hedefi açısından önemli bir aşamadır. Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır.

"SÜREÇ DEVLET KURUMLARIMIZ TARAFINDAN SAHADA TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK"

Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. "Fesih" ve "silahları teslim etme" kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.

Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir.

Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının "içerde" ve "dışarıda" tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır.

"HER OLUMLU AŞAMA YENİ BİR OLUMLU AŞAMANIN DAVETİYESİ OLACAKTIR"

Ayrıca "terörsüz Türkiye" hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye'nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir. Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin "çatı"sı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel "zemin" olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir. Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır.

"Terörsüz Türkiye"ye sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerekir. Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Temel prensibimiz şudur: Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir

"Devletimizin nitelikleri" ve "milletimizin değerleri" konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım sözkonusu değildir, olamaz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak büyük stratejik adımlardan önde geleni "terörsüz Türkiye" olacaktır.

Milletimiz müsterih olsun. Türkiye cumhuriyeti gündemine hakimdir."

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine AK Parti'den ilk yorum
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıcq28j4nd22:

Sevindirici bir haber. Ben Kürtlere 100 yüz güvenirim ama akp ve Türk devletine güvenmem çünkü hiç sözün arkasında durmuyorlar!!!!

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Haber YorumlarıNetherill:

bitmiş bir pkkyı şahlandırdınız resmen. şimdi silah bırakmayanlar ypg olarak faaliyetine devam edecekler. amerika israil bunların tasmasını çözmedikçe bitti diyemezsiniz.

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

o kadar hain var ki şu topraklar altında, sırf süreç olumlu yürüyor diye kuduruyorlar. Bazı gezi zekalılar da çıkmış seçim mi var diyor. İnşallah şu terör belasından ve içimizdeki vatan hainlerinden de kurtuluruz tez zamanda

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Siz ne zaman bir yorum yapsanız altından bir şey cikiyo

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