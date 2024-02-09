Tercih yine bir kadın! DEM Parti, İstanbul için Başak Demirtaş'ın alternatifini buldu

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen ilerin başında İstanbul geliyor. Mega kentte CHP mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile devam ederken AK Part Murat Kurum'u, İYİ Parti ise Buğra Kavuncu'yu aday gösterdi. Seçimin kaderini belirleyecek bir oy potansiyeline sahip olduğu bilinen Dem Parti'de ise Başak Demirtaş'ın geri adım atması sonrası belirsizlik devam ediyor.

İSTİŞARE SÜRECİ YÜRÜTÜLMEDİ

Başak Demirtaş'ın adaylığı konusunda partinin içinde uzlaşma sağlanamadığı ve adaylık beyanının istişare süreci yürütülmeden yapılmasına eleştiriler olduğu kulislerden sızan bilgiler arasında. Özellikle parti içinde güçlü bir konumda bulunan kadın örgütlenmesinin, Demirtaş'ın adaylığına karşı çıktığı ve adaylık sürecinin istişare ile belirlenmesi gerektiğine yönelik net bir tutum sergilediği ifade edildi.

PARTİ İÇİNDE RAHATSIZLIK YARATTI

Ayrıca, Başak Demirtaş'ın adaylığının Selahattin Demirtaş'ın eşi olarak gündeme getirilmesi ve bu durumun pazarlık nedeniyle aday gösterileceğine dair iddiaların parti içinde rahatsızlık yarattığı belirtildi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Başak Demirtaş'ın geri çekilmesi sonrası Dem Parti'nin İstanbul adaylığı için Meral Danış Beştaş'ın ismi ön plana çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ismi Ankara için de gündeme gelen Beştaş'ın da İstanbul adaylığına ıscak baktığı gelen bilgiler arasında...

ADAYI 9 ŞUBAT'TA AÇIKLAYACAKLAR

Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi. 9 Şubat'ta açıklanacak ismin Meral Danış Beştaş olacağı değerlendiriliyor.