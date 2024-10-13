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3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3. maddesi ile sözleri gündem olmuş, tepkiler art arda gelmişti. Açıklamalarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, "İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili 3 gün önce yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler tepki çekmişti. Kurtulmuş, o konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: Anayasa'da asıl olan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesidir. Mesela Anayasa'da yer alan, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri doğrudur; ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Yeni anayasanın imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması gerekir. İmtiyaz ve istisnalar, demokrasilerin en büyük düşmanıdır.

"TAMAMEN ALGI OPERASYONU"

3. madde ile ilgili sözleriyle tepkilerin odağı haline gelen Numan Kurtulmuş sözlerine açıklık getirdi. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur.

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

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Yorumlar (8)

İbrahim BAKIRHAN:

Adama tükürdüğünü yalatırlar...

47
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Serkan Kurtbaş:

Önce söylettiriyor baş bilen baktılar tepki çok yok algı yok yanlış anlaşılma aynısını yandaş partisinin lideri gibi

45
2
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ABDURRAHİM ÖZKALDI:

Yazıcıoğlu gardaşımın kemikleri sızlıyor...

23
2
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Revolver:

çevir kazı yanmasın.

20
0
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VEFA:

Bizler sizin hangi öğretilerden geldiğinizi ve gerçek amacınızı çok iyi biliyoruz. Şu anda bunu değiştirmeye gücünüz de, uygon konjöktürel ortam da yok, onu da biliyoruz. Sonsuza kadar koruyacağız.Sizler de bunu bilin!...

19
0
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Atakan ÇELİK:

Yavaş yavaş Gerçek yuzleri ortaya çıkmaya basladi Biraz daya zaman verelim Yakında kokusunu çıkar İsrail dibimize girer Ticaret yalanı bir bir ortaya çıkar Bunların memleketle inanın hiç bir alakaları yok Resmen para verilip konuşturuluyor bunlar Gerçek kimliğinizi gerçek yüzlerinizi ne zaman göreceğiz Maskeleriniz düşünce mi !?!?

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Ali Tokgönül:

Yahu bi dik durun . Bir kerede söylediklerinizin arkasında olun . Nasıl beceriyorsunuz böylesi tezatlığı ?

0
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Atilla Han:

yav he he herkes zihninizin derinliklerindeki gerçekleri biliyor

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