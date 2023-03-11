Canlı yayında soruldu! Temel Karamollaoğlu'ndan, 'Erbakan'ın kemiklerini mi sızlattınız?' sorusuna yanıt

6'lı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını açıkladığı etkinlik, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde gerçekleşmişti. Hem bu durum hem de Saadet Partisi'nin siyasette izlediği yol, bazı çevrelerin tepkisini çekmişti. Bu konu Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'na, "Erbakan'ın kemiklerini mi sızlattınız?" şeklinde soruldu. Karamollaoğlu, "Bu arkadaşlar maalesef cahil." yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın 6 lideri, geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki zirvenin ardından kalabalık bir topluluğun önüne çıkarak cumhurbaşkanı adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE AÇIKLANMASI TEPKİ ÇEKTİ

Açıklamayı ise liderlerin en büyüğü olan Saadet lideri yaptı. Bu tarihi ana ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, adayın Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklanmasına yönelik bir takım tepkiler de yer aldı.

"BU ARKADAŞLAR CAHİL"

Tepkilerin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Karamollaoğlu, "Sizi Erbakan'ın kemiklerini sızlatmakla suçluyorlar ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız mı?" sorusunu yanıtladı. Saadet lideri, "Bu arkadaşlar bu tavırlarıyla Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatıyor desek yanlış olmaz. Bu arkadaşlar maalesef cahil. Bunu böyle söylemek mecburiyetindeyim. Biliyormuş gibi konuşuyor ama belki kimin etkisi altında kaldığını bile bilmiyor." dedi.