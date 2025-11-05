Tekstil Sektöründe Patronlar İşçilerin Haklarını Gasbetmekte

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, tekstil sektöründeki firma sahiplerinin, daralma ve kriz bahanesiyle işçileri mağdur ettiğini öne sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tokat'taki bir tekstil fabrikasında işçilerin, haklarını alamadan işten çıkarıldıklarını savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu işçilerin sesini duymadığını ileri süren Demir, firma sahibinin devletten aldığı teşviklerle gelirini artırdığını, bu süreçte fabrikanın çalışanlarını düşük ücretle çalıştırdığını iddia etti.

Tekstil sektöründeki sorunların sadece Tokat'ta yaşanmadığını belirten Demir, "Türkiye'nin dört bir yanında tekstil iş kolundaki patronlar, daralma ve kriz bahanesiyle işçilerin haklarını gasbediyor. Senelerce teşvik ve destekle beslenen, semirtilen bu patronlar, işçilerin emeği üzerinden sermayelerini büyüttü, servetlerine servet kattı ama şimdi daralma ve kriz bahanesiyle işçilerin haklarına çökmek, devletten yeni teşvik almak için sıraya girmiş durumdalar." ifadeleri kullandı.