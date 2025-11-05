Haberler

Tekstil Sektöründe Patronlar İşçilerin Haklarını Gasbetmekte

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, tekstil sektöründeki firma sahiplerinin daralma bahaneleriyle işçileri mağdur ettiğini ve haklarını alamadan işten çıkarıldıklarını savundu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, tekstil sektöründeki firma sahiplerinin, daralma ve kriz bahanesiyle işçileri mağdur ettiğini öne sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tokat'taki bir tekstil fabrikasında işçilerin, haklarını alamadan işten çıkarıldıklarını savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu işçilerin sesini duymadığını ileri süren Demir, firma sahibinin devletten aldığı teşviklerle gelirini artırdığını, bu süreçte fabrikanın çalışanlarını düşük ücretle çalıştırdığını iddia etti.

Tekstil sektöründeki sorunların sadece Tokat'ta yaşanmadığını belirten Demir, "Türkiye'nin dört bir yanında tekstil iş kolundaki patronlar, daralma ve kriz bahanesiyle işçilerin haklarını gasbediyor. Senelerce teşvik ve destekle beslenen, semirtilen bu patronlar, işçilerin emeği üzerinden sermayelerini büyüttü, servetlerine servet kattı ama şimdi daralma ve kriz bahanesiyle işçilerin haklarına çökmek, devletten yeni teşvik almak için sıraya girmiş durumdalar." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.