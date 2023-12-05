Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçenin geleceği için çalışmalarını sürdürüyor

Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçe halkıyla istişare toplantıları düzenleyerek gelecek planlamaları hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Togar, ilçenin huzurlu ve mutlu bir yaşam alanı olması için gece-gündüz çalıştıklarını belirtti.

Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizin geleceğini daha aydınlık bir şekilde oluşturabilmek için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gece-gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Gönül belediyeciliği parolasıyla çalışmalarına devam eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçe halkıyla bir araya gelerek istek, görüş ve önerilere kulak vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda her gün yoğun bir program yürüten Başkan Togar, son olarak Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Topçu ve muhtarları ziyaret ederek istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Tekkeköy'ün geleceğine dair büyük hayalleri omuz omuza gerçekleştirme yolunda atılacak adımlar ve mahallelerdeki öncelikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Tekkeköy'ü herkesin huzurla yaşayacağı bir ilçe haline getirmek için durmak bilmeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Togar, "Tekkeköyümüzün geleceğini daha aydınlık bir şekilde oluşturabilmek için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gece-gündüz demeden emek veriyoruz. Herkesin yaşamaktan keyif alacağı bir ilçe için çalışıyoruz. Tekkeköyümüzü Samsun'un en mutlu ve en huzurlu yaşam alanı yapacağız. Bu hedefimiz için de dur durak bilmeden daima çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hizmet kadar gönül kazanmakta önemli"

Togar, toplantı sonrası muhtarlarla birlikte ilçedeki iş yerlerini ziyaret edip iş yeri sahipleri, çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. "Vatandaşlarımızın güzel temennileri ve yüzlerindeki tebessüm, çalışma azmimizi daha fazla perçinleyerek motivasyonumuzu kat kat arttırıyor" diyen Togar, ilçede yapılan hizmetler kadar vatandaşın gönlünü kazanmanın da önemli olduğunu belirtti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar son olarak Filistin'e destek etkinliğine katıldı. - SAMSUN