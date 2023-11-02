Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Çerkezköy Gültepe Mahallesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs serbest bırakıldı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Çerkezköy Gültepe Mahallesinde bir şahsın ikametgah ve eklentisinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi.
Olayla ilgili ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika