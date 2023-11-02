Haberler

Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Çerkezköy Gültepe Mahallesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Çerkezköy Gültepe Mahallesinde bir şahsın ikametgah ve eklentisinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi.

Olayla ilgili ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Çerkezköy Tekirdağ İncil Polis Kaçakçılık Hukuk Politika Güncel Haberler

title