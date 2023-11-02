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Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Çerkezköy Gültepe Mahallesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs serbest bırakıldı.