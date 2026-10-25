Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 78 sandıktan birinde oy kullandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 78 sandıktan birinde oy kullandı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 78 sandıktan birinde oy kullandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Türkiye genelinde 78 sandık kuruldu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu'nda çifte vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oy kullandı; Trakya'daki 15 sandıktan biri de buradaydı.

Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 78 sandığın kurulduğu seçimde, Tekirdağ'daki oy verme işlemi 50. Yıl Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere gerçekleştirilen seçim kapsamında, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da oy kullanmak için sandıklara gitti. Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, kendileri için belirlenen oy kullanma noktasına gelerek demokratik haklarını kullandı.

Tekirdağ'da oy verme işlemi okulda yapıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta, seçim için oy verme işlemi gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren sandık başına gelen çifte vatandaşlar, gerekli işlemlerin ardından oylarını kullandı.

Bulgaristan'daki seçimlere katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'de kurulan sandıklar aracılığıyla tercihlerini sandığa yansıttı.

Türkiye genelinde 78 sandık kuruldu

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi kapsamında Türkiye genelinde 78 sandık kuruldu. Bu sandıkların 15'i Trakya bölgesinde yer aldı. Tekirdağ'ın yanı sıra Trakya'daki diğer illerde de seçmenler oy kullanarak seçim sürecine katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

Bir odada kurulup milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
2 yıldır süren protestoların ardından Sırbistan sandık başında

Görüntü bugün kaydedildi! Kuyruğun sonu görünmüyor
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay