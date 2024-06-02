Üye Girişi
Haberler

Tekerlekli sandalyeli vatandaş panelvan bagajında oy kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminde bir vatandaş tekerlekli sandalyesi ile panelvan bagajında oy kullanacağı okula geldi. Oy verme işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminde bir vatandaş tekerlekli sandalyesi ile panelvan bagajında oy kullanacağı okula geldi.

Beldede 3 okulda 16 sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce felç geçiren Sezer Akyol (55) yakınlarının yardımı ile tekerlekli sandalyesi ile panelvanın bagajında Büyükkarıştıran İlkokuluna getirildi.

Akyol, geldiği okul bahçesinde görevlilerin yardımı ile araçtan indirilerek, oy kullanacağı salona götürüldü.

Oyunu kullanan Akyol, görevlilere teşekkür etti.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Politika

Belediye Başkanlığı Büyükkarıştıran Lüleburgaz Kırklareli Politika Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltında

İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltında

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title