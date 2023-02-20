Mustafa Sarıgül: Hatay bir beka sorunudur, yabancılara mülk satışı mutlaka yasaklanmalı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, deprem bölgesindeki nüfus yapısının bozulmasına ve değişmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Hatay bir beka sorunudur. Hatay'da yabancılara her türlü mülk satışı mutlaka yasaklanmalı" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğünün etkilerinin her geçen gün daha çok ortaya çıktığını vurguladı.

BAKAN OLARAK SABRİ ERBAKAN'I ÖNERDİ

Afetlere karşı önlemlerin önceden alınabilmesi için "Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı"nın kurulmasını isteyen Sarıgül, bakan olarak da partisinden Sabri Erbakan'ı önerdi. Mustafa Sarıgül, depremzedelerin elektrik, su, doğal gaz, telefon borçlarının silinmesi ve bölgedeki halkın günlük ihtiyaçlarının düzenli karşılanması gerektiğini de dile getirdi.

"HATAY BİR BEKA SORUNUDUR"

Yabancılara emlak satışının yasaklanmasını öneren Sarıgül, "Bölgede nüfus yapısının bozulmasına ve değişmesine izin verilemez. Hatay bir beka sorunudur. Hatay'da yabancılara her türlü mülk satışı mutlaka yasaklanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"YURTLARI MUTLAKA ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTURALIM"

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geri dönülmesinin önemini vurgulayan Sarıgül, afet bölgesinde acil yapılması gerekenlere ilişkin şunları kaydetti; "Depremzedelerin yurtlarda barınması fiziki olarak da mümkün değildir, depremzede kardeşlerimize başka imkanlar sağlayalım ve yurtları mutlaka öğrencilerimizle buluşturalım. Deprem bölgesindeki köylerde evlerle birlikte ahırlar da yıkıldı. Buradaki insanlar hem kendileri hem de hayvanları için sıkıntı yaşıyorlar. Köylere ulaşmamız, çadır, gıda, yem desteği vermemiz lazım.

"KÖYLERİMİZİ EL BİRLİĞİYLE AYAĞA KALDIRMAMIZ LAZIM"

Çiftçinin devlete en acil ihtiyacının olduğu dönemdeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı yardım gönderdi, hayvancılık ve tarıma ilişkin desteklerini açıkladı ama daha büyük, daha uzun süreli ve daha kapsamlı bir organizasyon gerekiyor. Köylerimizi tekrar el birliği ile ayağa kaldırmamız lazım."