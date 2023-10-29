TCG Anadolu Gemisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni
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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı TCG Anadolu gemisinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine üst düzey rütbeli askerler ile gemi personeli katıldı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajının okunmasıyla gerçekleşti.
TCG Anadolu Gemisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Gemideki törene üst düzey rütbeli askerler ile gemi personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Tören Yüzüncü Yıl Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika