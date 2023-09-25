TCDD, Marmaray'da çekilen LGBT kamu spotu görüntülerine ilişkin suç duyurusunda bulundu

Marmaray'da çekilen ve LGBT propagandası içeren video ortalığı ayağa kaldırdı. TCDD'den yapılan açıklamada söz konusu görüntülerin 2019 yılında reklam filmi izni ile çekildiği belirtildi. Açıklamada; videonun sözde kamu spotu olarak çekildiği ve paylaşımın içeriğinin izne uygun olmadığı vurgulanırken görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından sosyal medyada Marmaray'da çekilen ve 'LGBT kamu spotu' olarak paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. 2019 yılında reklam filmi çekmek için izin talep edildiği belirtilen açıklamada; videonun reklam filmi olarak değil de sözde kamu spotu olarak çekildiği, izinden çok daha sonra 23 Ağustos tarihinde yayınlandığı, dolayısıyla paylaşımın içeriği, zamanı ve paylaşım yapılan platformun hiç birisinin verilen izne uygun olmadığı belirtildi.

2019 YILINDA ÇEKİLMİŞ

TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda olay hakkında soruşturmanın yapılması ve kamu davası açılması talep edildi. TCDD sosyal medyada 'LGBT kamu spotu' olarak yayınlanan görüntülere ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda söz konusu film için 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya reklam filmi olarak izin talep edildiği belirtildi.

İÇERİK, TİCARI SIR OLABİLECEĞİ GEREKÇESİYLE İNCELENMEMİŞ

Ayrıca açıklamada Genel Müdürlük tarafından reklam filmi içeriğinin ticari sır olabileceği için daha fazla sorgulanmadığı ve sosyal medyada paylaşılmak üzere trenlerin kullanılmadığı kapalı bir alanda boş bir tren setinde izin verildiği aktarıldı. Suç duyurusunun izin verildiği gibi reklam filmi olarak değil de sözde kamu spotu olarak çekildiği, izinden çok daha sonra 23 Ağustos tarihinde yayınlandığı, dolayısıyla paylaşımın içeriği, zamanı ve paylaşım yapılan platformun hiç birisinin verilen izne uygun olmadığı belirtildi. Yapılan suç duyurusunda bahsi geçen olay hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılması talep edildi.