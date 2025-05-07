TBMM Komisyonunda Artan Nefret Suçları ve Türkiye'nin Müdahale Stratejileri

TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonunda sunum yapan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdürü Gülsun Erkul, "2025 yılı itibarıyla Avrupa genelinde yalnızca bu yıl kayıtlara geçmiş 850'den fazla nefret suçu işlenmiş, bu suçların büyük bir bölümü Müslümanlara, Türk kökenli vatandaşlara ve göçmen topluluklara yönelmiştir" dedi.

TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Bölük, komisyonun yaptığı çalışmalara değindi, yurt dışında gittikçe artan İslam düşmanlığı ve nefret suçlarının arttığına dikkati çekti. Bölük, "Bu tür saldırılar yalnızca bireylere değil, aynı zamanda toplumsal barışa, insan haklarına ve birlikte yaşam kültürüne yöneltilen açık tehditler. 2025 yılı itibarıyla Avrupa genelinde yalnızca bu yıl kayıtlara geçmiş 850'den fazla nefret suçu işlenmiş, bu suçların büyük bir bölümü Müslümanlara, Türk kökenli vatandaşlara ve göçmen topluluklara yönelmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ KORUMA KONUSUNDA KARARLIDIR'

Türkiye de farklılıkların tehdit olmadığını kaydeden Bölük, " Türkiye, farklılıkların tehdit olmadığı, aksine zenginlik olduğuna inanan bir medeniyetin mirasçısı olarak hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünü koruma konusunda kararlıdır. Maalesef, medeniyet kodlarımıza yakışmayacak şekilde, özellikle sosyal medya platformları üzerinden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hedef gösterme girişimleri olmaktadır. Bu vatandaşlarımız yazın bazı olaylarla karşılaştığında ülkemizin adı ve algısıyla alakalı bir sıkıntı oluşmaması için bunu birçok yerde açıklamaktan geri durmuşlardır, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz bazı ailelerimizi ziyaret ettik, işte, sizler de biliyorsunuz, gelirken işte arabalarına asit atılan vatandaşlarımız oldu ama bunlar hiçbir zaman, hiçbir yerde, basın önünde konuşmak istemediler çünkü ülkemizde böyle bir şeyle karşılaştıklarının duyulmasını istemediler, bunu da özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'KONSOLOSLUKLARDAKİ İŞLEM SAYISI YILLIK 3 MİLYON SEVİYESİNE ULAŞTI'

Ardından Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, milletvekillerine sunum yaptı. Erkul, yurtdışında 7,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığını ve 99 konsolosluk olarak hizmet verdiklerini söyledi. Erkul, Türkiye'nin dış temsilcilik açısından dünya sıralamasında ilk 3'te yer aldığını belirterek, "2024 konsolosluk işlem sayımız yıllık yaklaşık 3 milyon seviyesine ulaştı. Sadece vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı Almanya'da 14 başkonsolosluğumuz faaliyet gösteriyor. Almanya'yı Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Bu konsolosluk ağımızı genişletmek yönünde de vatandaşlarımızın veya oradaki başka ticari, ekonomik, siyasi ihtiyaçlara göre yeni başkonsolosluklar açma konusunda da hızlı adımlar atıyoruz. En son Kazakistan, Türkistan, Necef, Oran ve Çengdu'da başkonsolosluk açtık. Vatandaş yoğun başkonsolosluk açısından ise en son açtıklarımız İngiltere, Manchester ve Almanya'daki Kassel. Bundan sonraki grafiğimizde aslında yurt dışındaki başkonsolosluklarımızın ülkelere göre dağılımını görebilirsiniz. Burada belki dikkatimizi çeken şey vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkelerde ağırlıklı hizmet verdiğimizi görebilirsiniz" dedi.

'İÇ KARIŞIKLIK DURUMUNA GÖRE TAHLİYELER YAPIYORUZ'

Erkul, vatandaşlara verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti ve e-tebligat ve e-devlet sistemlerini geliştirmeye başladıklarını söyledi. Erkul, yurt dışındaki krizlerde devreye girdiklerini vurgulayarak, "En son pandemi sırasında yurt dışından 118 bin kişinin ülkemize güvenli, sağlıklı bir şekilde getirilmesini sağladık. Onun dışındaki veriler, 2011'de Libya'dan başlıyor, gene ülkelerdeki iç karışıklık durumuna göre yaptığımız tahliyeleri sıralıyor. Burada dikkat çeken, en yüksek rakam orada olduğu için onun altını çizmek istiyorum, 2022'de Ukrayna'dan 18 binden fazla kişinin ülkemize tahliyesini gerçekleştirdik. Bütün bu hizmetleri yaparken yararlandığımız en önemli unsurlardan biri, bizim destek aldığımız en önemli unsurlardan biri konsolosluk çağrı merkezimiz. Konsolosluk çağrı merkezimiz 9 dilde hizmet veriyor, biraz önce söylemiştim, buna uluslararası işaret dili de dahil, uluslararası işaret dilinde görüntülü aramalarla yardımcı oluyoruz. 2006 yılında kurduk, günlük 20 çağrı alırken bugün itibarıyla günlük 2 bin çağrıyı geçtik. Bu, normal zamanlarda, kriz dönemi hariç rakamlar. Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde konsolosluk çağrı merkezini uluslararası bir ödeme yapmadan aramalarını mümkün kıldık" değerlendirmesinde bulundu.

'YABANCI DÜŞMANLIĞI MODÜLÜMÜZ VAR'

Yurt dışındaki ayrımcılık ve ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Erkul, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın sayısının çokluğu, oradaki gelişmeler elbette kaygı verici. 2023'ten bu yana 800'den fazla Kur'an-ı Kerim yakma dahil İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı nitelikli eylem kayıtlarımız da var. Bunların 540'ı Kur'an-ı Kerim'e, 176'sıysa camilere yönelik. Temsilciliklerimiz bu saldırıların adli makamlar nezdinde takipçisi oluyor. Burada 2024 yılı içindeki bir istatistiğimiz var maruz kalınan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı, nefret suçlarına ilişkin. Türk camilerine 72, vatandaşlarımıza 15, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri 15. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri 2023'te çok yüksek sayıdayken, en çok da Danimarka'dayken Danimarka'nın bunu cezai bir suç olarak kabul etmesinin ardından ciddi bir düşüş kaydetti. 2024'te sayısının biraz daha az olmasının aslında sebebi bu tip alınan caydırıcı önlemler. Bunların en yoğun yaşandığı ülkeler de Almanya, Hollanda ve Fransa. Bizim tüm bu istatistikleri tuttuğumuz bir yabancı düşmanlığı modülümüz var. Bize ulaşan, yabancı düşmanlığı içeren bütün bu saldırıları bu modülün içine kaydediyoruz. Böylece, merkezden ve tek bir yerden takibi de bizim için kolay oluyor."