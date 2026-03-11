Haberler

TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve yöneticilere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

  • MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde çalışan nitelikli personelin yeşil pasaport alabilmesini sağlayacak bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
  • Teklif, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerde, Milli Savunma Bakanlığı iştirakleri olan MKE ve ASFAT'ta çalışan personel ile stratejik savunma projelerinde ana yüklenici veya sistem entegratörü olarak görev yapan mühendis, uzman ve yöneticileri kapsıyor.
  • Yeşil pasaport alabilmek için en az 15 yıl kıdem şartı öngörülüyor.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde görev yapan nitelikli personelin belirli şartlar altında hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesine imkân tanıyan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

PASAPORT KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi Konur Alp Koçak, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, savunma ve havacılık sanayiinde çalışan nitelikli personelin belirli kriterleri sağlaması halinde yeşil pasaport alabilmesini amaçlıyor.

SAVUNMA SANAYİ PERSONELİNE YEŞİL PASAPORT

Teklife göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerde, Milli Savunma Bakanlığı iştirakleri olan MKE ve ASFAT'ta görev yapan personelin yanı sıra devlet adına yürütülen stratejik savunma projelerinde ana yüklenici veya sistem entegratörü olarak çalışan mühendis, uzman ve yöneticilerin yeşil pasaport alabilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda savunma ve havacılık alanında çalışan nitelikli personelin uluslararası faaliyetlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

15 YIL KIDEM ŞARTI

Düzenlemenin en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticileri kapsaması planlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde savunma ve havacılık sektöründe görev yapan deneyimli personelin yurt dışı seyahatlerinde önemli bir kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savunma sanayiindeki başarıların Türkiye'ye güven ve gurur verdiğini belirterek, bu alanda görev yapan mühendis ve uzmanların büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Koçak açıklamasında, "Milli savunmaya yapılan her yatırım, Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
